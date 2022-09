Rispetto dell'ambiente, divieti e prescrizioni su lanterne cinesi e palloncini in città: l'ordinanza

TERMOLI. Ordinanza del Comune di Termoli, firmata dal sindaco Francesco Roberti: divieto di abbandono di palloncini e lanterne cinesi.

«Il Mar Mediterraneo è particolarmente esposto al problema della plastica e dei rifiuti abbandonati e che secondo un report del Wwf ogni anno finiscono nel Mediterraneo 229 mila tonnellate di plastiche, l’equivalente del contenuto di 500 container. Tra i fattori scatenanti di questo enorme e complesso problema ci sono un consumo eccessivo di plastica non compostabile, le attività costiere e antropiche, la gestione dei rifiuti e le attività in mare, come pesca, agricoltura e navigazione, che disperdono nasse, reste, reti e cassette per il trasporto del pesce; il problema della presenza di microplastiche in mare riguarda anche il litorale di Termoli ed è un problema complesso che va affrontato su più fronti, a partire dalla progettazione dei prodotti, dalla limitazione dei consumi fino alla gestione dei rifiuti; da studi effettuati a livello internazionale, risulta che i frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono, sono uno dei rifiuti marini più frequenti ritrovati nei mari italiani. Tali residui, infatti, assumono la stessa forma e sembianza di meduse o calamari, cibo preferito dalle tartarughe e altre specie marine; anche le “lanterne cinesi volanti”, liberate in aria durante le celebrazioni e/o le manifestazioni, spesso finiscono per essere ingerite da animali marini e terrestri, da organismi presenti in natura e da diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso.

I frammenti, inoltre, una volta in quota non sono più governabili e possono raggiungere facilmente le aree boscate causando incendi; negli ultimi anni sulla spiaggia ricadente del territorio di Termoli sono state ritrovate carcasse di tartarughe e delfini spiaggiati; a causa dell’inquinamento e del pericolo che questi pongono alla vita marina e terrestre, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi; in occasione di feste, ricorrenze, celebrazioni, manifestazioni, sia private che pubbliche, di natura civile, sportiva o religiosa, è abitudine ormai consolidata utilizzare e lanciare in aria mongolfiere alimentate da fiamma, comunemente denominate “lanterne cinesi volanti”, lanciare in aria palloncini in gomma, lattice o materiali similare, e/o fissare gli stessi ad alberi o a pali segnaletici; inoltre che è consolidata abitudine liberare, in occasione di matrimoni o altri eventi, colombi e tortore di provenienza domestica quale gesto di buon auspicio, che tuttavia può esitare nella morte certa degli esemplari liberati in quanto vengono respinti dall’avifauna locale che li percepisce come competitori nella ricerca di cibo e nell’occupazione del territorio, e in quanto sono assolutamente impreparati e inadatti alla vita in natura; tale abitudine si configura come un vero e proprio abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività, e punita dalle leggi vigenti». Con queste premesse, l’amministrazione ritiene necessario prevenire e contrastare situazioni di potenziale criticità per l'ambiente derivanti, nel caso di specie, dall'abbandono e dalla dispersione di microplastiche, rifiuti che potrebbero causare il decesso di tartarughe marine e altre specie animali, oltre che essere causa di inquinamento del suolo, lacustre e marino; obiettivo raggiungibile incentivando ogni azione volta a tutelare il patrimonio ambientale e faunistico, sensibilizzando la cittadinanza ad un minor uso della plastica non compostabile e incoraggiando un atteggiamento più etico e sostenibile nei confronti dell’ecosistema.

Da qui, il divieto assoluto di utilizzo durante le manifestazioni e le celebrazioni delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma, cosiddette “lanterne cinesi volanti”; il lancio in aria di nastri colorati e palloncini in gomma, lattice o materiale similare riempiti con gas più leggeri dell’aria senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente o la relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino; il divieto di abbandono di palloncini in gomma, lattice o materiale similare fissato a alberi pali segnaletici o altro supporto fisso lungo il percorso di feste, celebrazioni e manifestazioni; tali divieti si estendono in tutto il territorio comunale, compreso l’arenile demaniale, con particolare rifermento allo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, intrattenimenti, spettacoli e feste in generale, al fine di evitare che frammenti di plastica, sollevati in aria ricadano poi sul suolo terrestre, lacustre e marino sotto forma di rifiuto e vengano ingeriti eventualmente dagli animali causandone la morte. Inoltre l’ordinanza invita a tenere conto delle seguenti alternative per lo svolgimento di eventi: piantare alberi con funzione di ricordo, purché appartengono a specie autoctone e non invasive o infestanti ai sensi degli artt. 45 e 55 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2020; preferire striscioni, totem e gonfiabili; prediligere aquiloni, girandole e origami; diffondere bolle di sapone. Inoltre, ad adottare i seguenti comportamenti volti a ridurre il più possibile l’impiego di materiali plastici: utilizzare buste riutilizzabili; utilizzare bottiglie e borracce riutilizzabili; rifiutare le cannucce e altri prodotti monouso in plastica; impiegare per l'asporto della spesa una sporta riutilizzabile e conservarla nell’auto o tenerla sempre a portata di mano; preferire detersivi in confezioni di cartone, o commercializzati con ricariche o con flaconi in plastica riciclata; preferire saponette a saponi liquidi in flaconi di plastica; comprare alimenti sfusi o comunque non confezionati in plastica.

Viene rammentato che è vietato il rilascio in ambiente di volatili, ad eccezione di quelli curati degli autorizzati Centri di recupero per animali selvatici, intendendosi compreso in tale divieto il volo di colombe e tortore e altri utilizzi impropri di animali in occasione di matrimoni, feste, fiere e inaugurazioni cittadine; che nel caso si usino palloncini in gomma, lattice o altro materiale in occasione di feste, è molto importante utilizzarli facendo attenzione a non disperderli nell’ambiente, soprattutto quando sono usati all‘aperto. Bisogna sempre raccogliere quelli rotti a terra e conferirli nel secco residuo.