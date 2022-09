Temporale sulla costa, qualche disagio e una cartolina deliziosa: l'arcobaleno sul mare

TERMOLI. L'ondata di maltempo che ha colpito nuovamente il Paese ha interessato nel tardo pomeriggio anche la costa adriatica. Era stato diffuso un bollettino di allerta meteo gialla, che riguardava anche la nostra regione.

Scrocio improvviso di carattere temporalesco, quello che ha colto impreparato in diversi, tra chi viaggiava in scooter e chi era a piedi. Tra costoro anche il consigliere Vincenzo Aufiero, come ha detto in diretta nella seduta di Consiglio comunale.

Disagi comunque momentanei. Non sono mancati fenomeni correlati come tuoni e fulmini, ma non abbiamo rilevato particolari criticità, ma una chicca: quella dell'arcobaleno immortalato dal nostro amico Filippo Cantore, davvero una immagine deliziosa.

Galleria fotografica