Verso gli accordi di confine con Puglia e Abruzzo nel destino del Punto nascita

Punto nascita di Termoli: interviene il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice

TERMOLI. Accordi di confine con Puglia e Abruzzo nel futuro dell’ospedale San Timoteo di Termoli sul Punto nascita.

In merito è intervenuto il comitato San Timoteo, col presidente Nicola Felice. «La questione del punto nascita di Termoli credo stia volgendo al termine. Il destino di questo punto nascita è stato dettato nel 2018, quando non ci fu la richiesta di deroga per i 500 nati all’anno.

Il problema è nato con il Pos 2019-2021 che non prevede il punto nascita di Termoli e nello stesso tempo viene indicata la soluzione di collaborare con l’Asl di Vasto. Questo anche per la Stroke unit, cardiologia e traumatologia. Per il triennio 2022-2024 speriamo venga ripristinato il punto nascita anche se sarà difficile da raggiungere perché il tavolo tecnico non tornerà sui suoi passi e non rivedrà le posizioni prese in precedenza».