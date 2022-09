Lavatrici rumorose e lagne condominiali

Della questione "lavatrice nei condomìni" si è occupata addirittura la Suprema corte (sentenza n. 22105/2015). Nel caso di specie si trattava di un elettrodomestico, posizionato in corrispondenza della camera da letto del vicino, che veniva utilizzato pure nottetempo. La decisione non ha dato ragione alla persona molestata perché il rumore generato non era frequente. Nella sostanza il proprietario della lavatrice non la metteva in uso per più di una volta al giorno e mai negli orari notturni o pomeridiani. Per questo motivo il suo utilizzo non poteva rappresentare un'immissione rumorosa intollerabile. Ciò posto, occorre comunque prestare attenzione. Il Codice civile contiene un divieto generale in materia di immissioni nelle proprietà limitrofe, pur non essendo facile dimostrare l'intollerabilità dell'uso saltuario. Spesso sono i regolamenti condominiali a vietare le attività dopo le 22 e prima delle 8. Ma, in questi casi, l'onere della prova rimane a carico di chi sia molestato e l'unica sanzione possibile è quella pecuniaria. L'art. 844 C.c. vuole che il proprietario di un fondo non possa impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, sempreché non superino la normale tollerabilità. Le immissioni, quindi, devono essere sopportate entro limiti normali che non abbiano carattere assoluto, dovendo essere individuati con riguardo al caso concreto, tenendo in considerazione anche le condizioni di tempo e di luogo in cui si siano verificate.

Spesso la rumorosità è insita all'esercizio di determinate attività; ma detto limite di sopportazione varia. Ecco perché un conto è utilizzare una lavatrice durante la giornata, altro è farlo nel cuore della notte. Ciò vuol dire che, per la Cassazione, il limite di tollerabilità non è assoluto ma relativo alla situazione ambientale. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa che sia pure intollerabile. La normale tollerabilità va riferita alla sensibilità dell'uomo medio ed occorre tenere conto anche della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore. Quest'ultima è un altro aspetto di particolare importanza per quanto riguarda i rumori della lavatrice i di altri elettrodomestici. In sostanza una cosa è un disturbo continuo, anche se intermittente (si pensi ad esempio all'allarme di un antifurto), un'altra è un rumore che - per quanto fastidioso - sia limitato nel tempo. Ecco perché, nel caso della lavatrice e degli altri elettrodomestici, non è semplice per la persona offesa dimostrare l'illegittimità della condotta del vicino

Il regolamento condominiale, se di natura contrattuale (ossia accettato da tutti i condomini al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare dall'originario unico proprietario, o formato successivamente con il consenso di tutti i comproprietari), può contenere norme che limitino le facoltà d'uso dei singoli comproprietari sulle parti comuni e su quelle di proprietà esclusiva. Ciò premesso, quando la tranquillità dei condòmini sia espressamente tutelata, non occorre accertare se questa costituisca o meno una immissione vietata in quanto le norme in questione possono lecitamente imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche diverse o maggiori di quelle stabilite dalla legge; cosicché sussiste l'obbligo del condòmino di adeguarsi alla norma regolamentare che discende - in via immediata e diretta - dal contratto di acquisto dell'unità immobiliare.

Quando il regolamento contrattuale contenga disposizioni siffatte, il condòmino è obbligato a rispettarle ed a farle rispettare dai suoi aventi causa. Il che, ad esempio, qualora sia in corso un rapporto di locazione, impone il dovere di agire nei confronti del proprio conduttore che sia solito disturbare i vicini non solo attraverso mere diffide, ma impegnandolo ad azioni dirette all'eliminazione della turbativa e, nel caso, anche ad agire giudizialmente per la risoluzione del contratto di locazione. Al contrario, quando il regolamento non contenga disposizioni in tal senso, il locatore non risponde per le azioni del proprio inquilino, anche se i comportamenti del conduttore si risolvono in immissioni intollerabili. Insomma, il regolamento contrattuale può vietare l'utilizzo di lavatrici e, in generale, di elettrodomestici rumorosi all'interno di determinate fasce orarie. La violazione di questo genere di divieti può essere sanzionata solo con una sanzione pecuniaria, ossia con il pagamento di una somma di denaro. Come previsto dall'art. 70 (disp. att. C.c.), per le infrazioni può essere stabilito il pagamento di una somma fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800. L'afflizione è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di cui al c. 2 dell'art. 1136 C.c.

Claudio de Luca