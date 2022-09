Cittadini libici in visita al mausoleo delle Tremiti dove sono sepolti gli antenati

ISOLE TREMITI. Alle Isole Tremiti, il neo sindaco Giuseppe Calabrese ha ricevuto una delegazione di cittadini provenienti dalla Libia, per via di una personale iniziativa della dottoressa Lucia Urbano, personaggio molisano da anni sensibile alle realtà culturali più singolari.

Per l’occasione, i cittadini libici hanno visitato il cimitero dell’isola, un mausoleo edificato ai tempi grazie all ‘impegno del Sindaco che aveva ritenuto giusto restituire dignità e sacralità alle fosse comuni, riuscendo a reperire i fondi da istituzioni governative e la per far sì che, finalmente dopo decenni, avessero degna sepoltura in questo Mausoleo.

Il Mausoleo Libico è un monumento necessario, doveroso, a ricordo di una drammatica pagina di storia italiana. Quella della deportazione in Italia di un migliaio di libici nel 1911, ufficialmente rei di resistenza alla politica coloniale giolittiana. Diverse centinaia, tra cui anche donne e bambini, morirono proprio qui sull'isola, per denutrizione o affetti di “malattia misteriosa”, che il capitano Sabellico di Alatri scoprì essere tifo petecchiale

Calabrese è innamorato della cultura libica e nei suoi vari viaggi in terra straniera, ha avuto l’onore di essere ospitato e di conoscere Gheddafi.

Questa visita apre le porte a degli incontri tra Italia e Libia.

