Al via lunedì la mensa scolastica a Termoli

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che dal prossimo 3 ottobre avrà inizio il servizio di mensa scolastica per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia del Comune di Termoli. Per usufruire del servizio è necessario effettuare riconferma oppure una nuova iscrizione on line all’indirizzo https://termoli.ristonova.it/portale con accesso tramite spid.

Costo dei pasti

- 3,50 euro per un solo figlio che usufruisce del servizio

- 3 euro per il secondo figlio

- 2,50 dal terzo figlio in poi

Con l’attivazione dei pagamenti pagoPA verranno successivamente dismessi i punti territoriali di acquisto dei buoni pasto.

Fino al prossimo 31 dicembre oltre al pagoPA sarà possibile acquistare i buoni pasto nei seguenti punti vendita:

- Tabaccheria D’Onofrio Gabriele, Via dei Pioppi n. 4 (C.Da Difesa Grande)

- Area di servizio Eni, Vincenzo Cannone, Via Corsica 62

- Area di servizio Dommar Sas, Domezio Fortunato & C, Viale San Francesco 41

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione del Comune di Termoli ai seguenti numeri telefonici: 0875.712503 (Dott.ssa Gina D’Ascenzo) – 0875.12514 (Dott.ssa Gabriella Sabato)