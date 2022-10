Villa di Castellara diventa un cantiere, lavori pubblici work in progress

GUGLIONESI. La villa comunale di Castellara, da qualche giorno ormai, è un cantiere a cielo aperto.

Tanti sono i mezzi presenti per i lavori di rifacimento dei due parchi giochi presenti in piazza. Per l’occasione, abbiamo intervistato il sindaco, l’avvocato Mario Bellotti.

«Finalmente dopo la pandemia, riprendiamo i lavori che avevamo già iniziato a fare prima del Covid.

Abbiamo cominciato con l’asfalto, in via Mario Milano, alle Case Fiat e, adesso, ci concentreremo sul cimitero comunale. L’intero manto stradale sarà interessato.

Poi, andremo a effettuare i lavori di rifacimento del manto stradale nel quartiere di Santa Margherita.

È stato finalmente riaperto il centro per la raccolta dei rifiuti ingombranti e ora, tocca alla nostra bella villa comunale.

Castellara sarà rimessa a nuovo. Sono stati tolti tutti i giochi vecchi e verranno installati quelli nuovi. Non solo, verrà completata anche la pavimentazione dell’area giochi e subito dopo partiremo con il rifacimento del terrazzo adiacente a quest’area. Il terrapieno di cemento armato verrà sostituito con apposite di barriere in vetro e con delle panchine per permettere di assistere, nel miglior modo possibile, a uno degli scorci più suggestivi del nostro paese.

Altri interventi sono previsti anche sui bagni che vogliamo ripristinare in qualche modo.

Anche Villa Sannitica cambierà look. Verrà rimesso il muretto circostante, verranno cambiate le panchine e sistemata la piantumazione.

Nel frattempo sono partiti i progetti relativi al dissesto idrogeologico. Siamo in piena attività e completeremo anche il centro polivalente, sito nella sede dell’ex guardia medica».

