Aida Romagnuolo: "Personale presso i Serd e sicurezza, un passo in avanti"

CAMPOBASSO. Questa volta, l’ok incassato dalla consigliera, Aida Romagnuolo, a Palazzo D’Aimmo, riguarda la più generale carenza di personale presso i Serd della Regione e la mancanza di sicurezza nei medesimi centri. Nell’ultima seduta dell’Assise, infatti, discussa e approvata la mozione in cui Romagnuolo chiedeva una ulteriore assunzione di assistenti sociali e psicologi, in buona parte già avvenuta, ed il reclutamento di una guardia giurata a presidio del servizio che si occupa spesso di casi difficili. Dunque più sicurezza in siti sensibili. Tutte urgenze emerse in occasione delle riunioni del Comitato consultivo sul gioco d’azzardo da poco tempo presieduto dalla Romagnuolo.

“Per le assunzioni dei singoli professionisti – ha ricordato Aida Romagnuolo – ci sono a disposizione delle risorse ministeriali, notevoli somme che, se non spese, sono destinate ad essere restituite. Ad oggi un riscontro c’è stato da parte dell’Asrem che ha provveduto a nuovi contratti sia per assistenti sociali che per psicologi, ma servirebbe fare di più per garantire il corretto proseguo delle attività e cioè, raccogliere dati certi sulla ludopatia e cercare di combattere il fenomeno. Infine – ha concluso Romagnuolo – andrebbe garantita maggiore sicurezza in quelli che sono da definirsi realtà sensibili. A tal proposito il mio impegno andrà avanti e presto il Comitato consultivo da me presieduto tornerà a riunirsi”.