Ancora lavori sull'acquedotto Molisano Centrale, possibili nuovi disagi

BASSO MOLISE. Continuano i lavori da parte di Molise Acque sull’acquedotto molisano centrale. A distanza di 10 giorni, ai comuni di Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli è arrivata un’altra comunicazione.

Con riferimento alla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'Acquedotto Molisano Centrale geometra Domenico Montagano, acquisita al protocollo della Azienda Speciale Regionale Molise Acque in data 9 settembre 2022 protocollo n. 11812/2022 con cui si comunica che nel periodo 3-9 ottobre 2022 è urgente ed indifferibile la sostituzione delle valvole a triplo eccentrico all'interno del nodo 688 in agro del comune di Sant'Angelo Limosano, si comunica quanto segue:

a. al comune di Guardialfiera che alle ore 6:00 del giorno 3 ottobre 2022 si procederà alla sospensione del flusso idrico dall'acquedotto Molisano Centrale;

b. ai comuni di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli che dalle ore 6:00 del giorno 3 ottobre 2022 si procederà alla riduzione del flusso idrico di circa 35+40%. Pertanto si invitano i comuni in indirizzo ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella giornata del 9 ottobre 2022.

A seguito della comunicazione di Molise Acque, i comuni interessati iniziano a programmare il da farsi per evitare disagi alla popolazione.

Il comune di Guglionesi, ha deciso di sospendere l’erogazione dell’acqua durante le ore notturne.

“Si avvisa la cittadinanza che l'erogazione dell'acqua sarà sospesa tutte le sere dal 3 ottobre all'8 ottobre, dalle h. 23.00 alle h. 03.00 al fine di poter consentire il riempimento del serbatoio comunale. Nelle contrade si procederà con la turnazione. Qualora l'acqua erogata risulterà sufficiente, l'erogazione non sarà interrotta. Il provvedimento si è reso necessario a causa della sostituzione delle valvole che la Molise Acque sta operando sull'acquedotto del Basso Molise e del Molise Centrale”.

Il comune di Montenero di Bisaccia, invece, al momento segue le indicazioni di Molise Acque.

“A seguito della comunicazione pervenuta da Molise Acque, in relazione a lavori indifferibili e urgenti da effettuare sulle proprie infrastrutture, si informa che la stessa Azienda Speciale Regionale Molise Acque provvederà a ridurre il flusso idrico nei confronti di alcuni comuni – compreso il nostro – nella misura del 35-40%, dalle ore 6 di lunedì 3 ottobre e fino alla regolarizzazione prevista nella giornata di domenica 9 ottobre 2022. Si avvisa pertanto l’utenza che tale riduzione potrebbe comportare possibili disagi sul normale flusso idrico locale. Eventuali chiusure programmate saranno in ogni caso prontamente comunicate”.

Il comune di Petacciato, di Campomarino e il comune di Ururi, per adesso, invitano al minimo consumo dell’acqua.

Petacciato: “Dal 3 ottobre alle ore 6 fino al 9 ottobre, la Molise acque ridurrà il flusso idrico del 40% causa lavori di manutenzione sul molisano centrale. I nostri tecnici monitoreranno costantemente il serbatoio e interverranno con chiusure mirate tali da non arrecare disagi alla popolazione. Per evitare le fastidiose chiusure notturne si invita la cittadinanza ad utilizzare l’acqua solo ed esclusivamente per uso domestico. Seguiranno aggiornamenti e avvisi in caso di disposizioni di chiusure notturne”.

Campomarino. "Si avverte che dal giorno 03/10/2022 al 09/10/2022 il flusso idrico sarà ridotto, pertanto, si invita la cittadinanza ad utilizzare l'acqua potabile per usi strettamente primari".

Ururi: “In riferimento alla nota pervenuta questa mattina presso il Comune di Ururi, l'azienda Molise Acque comunica che a causa della sostituzione indifferibile delle valvole a triplo eccentrico nel tratto dal nodo 688 al 43, dalle ore 6.00 del 3 ottobre al 9 ottobre ci sarà una riduzione del flusso idrico in entrata pari al 35-40%. Pertanto si invita la cittadinanza ad un consumo idrico razionalizzato nel periodo indicato”.

A Guardialfiera, il comune più colpito dalla comunicazione, il sindaco a partire dal 3 ottobre, chiuderà l’acqua dalle ore 23 alle ore 5, fino al 9 ottobre, in base alla riserva del serbatoio comunale.

Anche Larino ha deciso di chiudere il flusso idrico nelle ore notturne. "Si informa la popolazione che stasera dalle ore 20 verrà chiuso il flusso idrico nelle campagne e dalle 22 al centro storico e piano san Leonardo. Il flusso idrico verrà ripristinato entro le ore 7 di domattina. Questa situazione sarà per tutta la prossima settimana. Se i consumi saranno superiori a quanto ci fornirà Molise acque saremo costretti a chiusure diurne. Si raccomanda vivamente di non lavare auto, non innaffiare giardini e non utilizzare acqua potabile per usi impropri".