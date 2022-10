La Propaganda live di Cesa e la stretta di mano con Citriniti

ROMA. L’ironia fa da padrona nella trasmissione televisiva “Propaganda Live”, in onda su La7.

Questa volta è toccato all’onorevole Cesa, eletto alla Camera dei Deputati lo scorso 25 settembre, con la coalizione di centrodestra.

L’ironia impazza nel servizio mandato in onda e fatto ad arte da Pierfrancesco Citriniti.

Diego Bianchi, “Zoro”, lanciando il servizio dell’intervista di Pierfrancesco ironizza sul “molisano a Roma”.

«Fuori sede. Dov’è stato eletto l’onorevole Cesa? Purtroppo per lui in Molise. Mi sa che l’onorevole Cesa non si aspettava di vedere e conoscere un molisano a Roma. Nun ce crede. È stupito».

I molisani per Cesa sono ospitali, e Zoro rimarca la dose «Se magna e se beve, ne so qualcosa»

Citriniti e Zoro dopo aver ironizzato sull’accoglienza, reale, dei cittadini molisani hanno “scippato” una grande promessa. Quella di non far chiudere l’ospedale di Termoli perché è un’eccellenza.

«Io e Lotito abbiamo promesso che lavoreremo su questa cosa. Toglieremo il commissariamento e attueremo il decreto Molise affinché i molisani vengano trattati come tutti i cittadini».

La stretta di mano ha sancito la promessa anche sulla battaglia contro le infiltrazioni mafiose.