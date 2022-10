«Non vogliamo più che i nostri figli giochino in mezzo alla strada»

Via dei Pruni: famiglie vogliono un campo da gioco

TERMOLI. Non sono incontentabili, vorrebbero solo spazi attrezzati e adeguati in un quartiere che ormai si è espanso e sta crescendo sempre di più.

«Vorremmo che i bambini potessero giocare per strada e non essere comunque al bando da altre persone perché danno fastidio. Se avessimo un parchetto, i bambini potrebbero star tranquilli, così come noi mamme e nonne. Tempo addietro ci avevamo promesso un parchetto ma non si è mai verificato nulla. Il quartiere è cresciuto e i bambini ce ne sono tanti e stanno per strada in balìa delle macchine che circolano».





Una delle nonne residenti nella zona così si è espressa in via dei Pruni. In realtà il parchetto è stato realizzato, ma loro vogliono un campo, perché ci sono decine di ragazzini che prendono a calci un pallone sulla strada, in mezzo alle macchine.

«I bambini si riversano in strada o nelle vicinanze dei palazzi dove abitano, per giocare e fare le loro attività. Sarebbe un’ottima idea averlo qui vicino perché raccoglie un gruppo di abitazioni molto numerosa, dove c’è tanta presenza di bambini.

Sarebbe un modo di avere un posto in cui essere liberi di giocare e stare in pace. È una promessa che abbiamo avuto tutti noi residenti in questa zona. Ci deve essere un’area verde, questo che abbiamo è troppo piccolo, senza recinzione e vicino la strada».





Nasce da questa esigenza la richiesta plateale che hanno voluto formulare all'amministrazione comunale adriatica. Una foto di gruppo simbolica, nel luogo in cui questo spazio verde sarebbe dovuto divenire attrezzato, istanza già trasmessa anche con una raccolta firme conclusa alcuni anni fa, prima del Covid.

Nella zona sta sorgendo un parchetto con alcuni giochi realizzato da un costruttore come compensazione prevista nell'accordo di programma, ma per papà, mamme, nonne e ragazzi, non è affatto sufficiente, ci vuole un campo da calcio, così da evitare che i bambini e gli adolescenti si trovino a tirare e parare sulla strada, con le auto in transito. Le stagioni più importanti, chiaramente, sono quelle estiva e primaverile, ma autunno e inverno passano alla svelta e le problematiche vissute nel 2022, primo anno vero di aggregazione tra i piccoli, dopo il biennio di restrizioni 2020-2021, torneranno a manifestarsi.

«Non vogliamo solo che ci ascoltino in campagna elettorale», come avvenne nel 2019. «Sono almeno 30 i ragazzini tra 12 e 15 anni che meritano di avere spazi adeguati allo svago, non hanno dove andare, quelle poche aree a disposizione, sull'asfalto, sono pericolose e vedono alcuni residenti protestare, tanto che li scacciano. Specie quando ci sono abitazioni con cani, che poi abbaiano.





Vogliamo avere un campo dove possano sfogarsi in sicurezza, senza temere per la loro incolumità, vista anche la densità del traffico veicolare nella zona. Vogliamo che il Comune recinti il campo che avevamo individuato con l'allora petizione, di proprietà dell'ente. Non abbiamo grandi pretese, solo la possibilità di usarlo e che sia sistemato. Dopo due anni di isolamento è bello vedere bambini e ragazzi che giocano ancora a pallone, che vogliono stare assieme e non chiudersi dentro casa tra smartphone e playstation. Quello che non comprendiamo, oltretutto, è che nessuno si lagna dei 15 cani che abbaiano nel quartiere, mentre sono i nostri piccoli a dare fastidio».

