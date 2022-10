Ospedale San Timoteo: nuovo primario, 3 giovani cardiologi e subito impiantato primo pacemaker

In corsia sab 01 ottobre 2022

CAMPOBASSO. E' stato impiantato questa mattina il primo pacemaker dopo un lungo stop dell’attività all'ospedale San Timoteo.

A partire da oggi (1° ottobre 2022) sono in forze all’ospedale San Timoteo tre nuovi cardiologi insieme al nuovo responsabile, il dottore Bruno Castaldi. La ristrutturazione del reparto, fortemente voluta dalla direzione di Asrem, servirà per migliorare il servizio presso il nosocomio termolese.

La ripresa degli impianti di pacemaker consentirà ai pazienti della costa di non doversi spostare presso altre strutture ospedaliere. Si tratta solamente del primo passo di una vera e propria ristrutturazione del reparto, iniziata con la nomina del responsabile e con il rafforzamento dell’organico.

Oltre ai tre cardiologi, arrivati grazie alla costante e incessante azione di reclutamento del personale operata dalla direzione di Asrem, arriveranno anche altri infermieri: in questo modo riprenderanno le attività per far tornare il reparto a pieno regime il prima possibile.

Va ricordato, infatti, che sono 96 le procedure di concorso a tempo indeterminato e 86 a tempo determinato che, finora, hanno consentito di reclutare 723 nuovi dipendenti dislocati sulle varie strutture per garantire il maggior numero di servizi possibili.