Ancora atti vandalici nel quartiere Sant’Alfonso

TERMOLI. Soltanto qualche giorno fa, noi di Termolionline ci siamo occupati dell’inchiesta nel quartiere sant’Alfonso ed abbiamo sottolineato le problematiche da cui è afflitto il quartiere: manto stradale con molte buche, marciapiedi disarmonici e il fenomeno del vandalismo, per citarne alcuni di problemi.

I dispetti stanno diventando una vera e propria piaga e stanno funestando il quartiere già da tempo, in particolare l’area verde di via Germania -già colpita più volte in passato- da dispetti. Alcuni ricorderanno la casetta dei libri, che fu poi spostata nell’ex mercato di via Polonia, dopo che in una giornata invernale venne buttata a terra, lo scorso inverno.

L’ultimo atto l’abbiamo trovato stamattina, con una scritta sul muro bianco, riqualificato soltanto qualche mese fa assieme all’intero parchetto. Sono emerse scritte volgari provenienti probabilmente da una bomboletta spray nera.

Il presidente del comitato sant’Alfonso, Gianfranco Cannarsa condanna quest’atto vandalico accaduto presso l’area verde ed invita i volontari a ripristinare al più presto il muretto, dove ogni giorno si siedono mamme e bambini.

Sarà il caso di pensare ad una installazione di telecamere per cercare in futuro di mitigare il fenomeno del vandalismo?

Galleria fotografica