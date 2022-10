Nuovi medici non sbloccano per ora l'Emodinamica, resta attiva solo al mattino

TERMOLI. Nuovo primario nel reparto di Cardiologia e tre giovani medici non mutano il quadro del servizio di emodinamica all'ospedale San Timoteo di Termoli. Il debutto in corsia come abbiamo reso noto è avvenuto ieri, ma con la nota diffusa ai vertici Asrem e al direttore del presidio ospedaliero di viale San Francesco, si reitera l'organizzazione della funzione salvavita in Cardiologia, che resta attiva solo per 6 ore nei giorni feriali, dalle 8 alle 14.

La nuova programmazione, che vale dal primo al 15 ottobre, reca le medesime disposizioni degli ultimi mesi: «In seguito ad assenza di un emodinamista per rischio biologico dall'1 al 15 ottobre si comunica che il servizio di emodinamica sarà attivo solamente le mattine dal lunedì al sabato compreso, dalle ore 8 alle 14. Tanto si comunica per le opportune trasmissioni alla centrale operativa del 118». Nonostante gli ingressi in corsia, i medici dovranno comunque essere formati. Stesso discorso vale per il personale infermieristico, altra metà della mela della carenza in organico. Un nuovo infermiere è arrivato ieri, ma dovrà essere formato parimenti, mentre altre figure in ingresso per ora stazionano in reparto di Cardiologia, ma non destinate all’emodinamica.