Festa dei nonni, oggi il grande giorno!

Festa dei nonni 2022

TERMOLI. I nonni andrebbero onorati ogni giorno e non soltanto quando arriva la loro festa. Perché sono davvero il dono più grande che viene dato ad ogni bambino, ragazzo e adulto. Sono diamanti la cui polvere si posa per anni sulla vita dei nipoti. Tutti hanno il ricordo indelebile dei momenti trascorsi insieme: anche perché diciamolo sinceramente, tutti noi da bambini abbiamo trascorso tanto tempo con loro, mettendo a dura prova la pazienza, ma anche ricevendo l’amore più grande, perché è l’amore più autentico e loro sono una risorsa inesauribile di affetto.

Proprio per questo motivo in questa giornata si festeggiano i nonni e noi abbiamo intervistato ed ascoltato la testimonianza di qualche nonno e qualche nipote per vedere più da vicino come si vive questo momento tanto autentico, quanto dolce.





Abbiamo ascoltato le parole di Marta e Giada che andranno a pranzo da nonna Giuseppina e nonna Lucia e porteranno ad entrambe le donne dei fiori freschi, perché con loro hanno un rapporto molto confidenziale.

Dello stesso parere Valentina che andrà a trovare nonna Adele, perché è la persona più importante, ma lei la festeggia ogni giorno e non soltanto il 2 ottobre. Carola invece, trascorrerà la domenica con le nonne Teresa e Lorina e con nonno Raffaele e nonostante la distanza che li separa, non esiste giorno in cui non li pensa, dovunque va li porta sempre nel suo cuore ed ogni volta che gli impegni lo concedono corre a trovarli.

Ma abbiamo ascoltato anche la testimonianza di nonno Giuseppe, nonno Vittorio e nonna Giulietta.

Noi di Termolionline facciamo gli auguri e rendiamo omaggio a tutti i nonni vicini, lontani, a quelli che viviamo ogni giorno e a tutti quelli che vegliano dal cielo sulla vita dei nipoti. Un ricordo in questi giorni a tutti i nonni che abbiamo amato e perduto con la consapevolezza che sono ogni giorno con noi. Con le parole di Sant’Agostino: “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dov’erano, ma sono ovunque noi siamo”.