«Non lasciate chiudere il Punto nascita»

L'appello del comitato Molisanità L113

TERMOLI. Accordi di confine con Puglia e Abruzzo certificheranno il nuovo corso del Punto nascita di Termoli, un corso tutt’altro che a lieto fine, probabilmente.

Sulle risultanze dell’ultimo tavolo tecnico ministeriale di martedì scorso e nell’attesa degli eventi futuri, tornano alla ribalta le cosiddette moschettiere, Cinzia Ferrante e Debora Staniscia del comitato Molisanità L 113. «Il risultato è quello che abbiamo sempre detto. La sanità in Molise viene nominata e viene trattata solo nei momenti di campagna elettorale – ha attaccato la presidente Ferrante - siamo arrivati dopo 3 anni di battaglie e questo fa capire che c'è una volontà politica che vuole far chiudere il nostro nosocomio. Abbiamo avuto un presidente di Regione che ha passato i primi tre quarti di mandato a sbattere i pugni pretendendo di esser nominato commissario. Ora che lo è diventato ne sono andato a sbattere i pugni pretendendo di diventare commissario adesso che le diventato praticamente non ha fatto alcunché, perché azioni incisive non ce ne sono state. L’unica cosa che abbiamo avuto sono i fondi per ristrutturare e rendere sicuro a livello strutturale il nostro ospedale. Ci troveremo con il cartello “chiuso per rinnovo locali”, avremo un ospedale sicuro ma chiuso. Per quanto riguarda i nuovi eletti io spero che mantengano la parola data. Loro hanno firmato un documento del “Comitato San Timoteo” che riguarda il decreto Molise.





Chiedo ai nuovi onorevoli che ci rappresenteranno, di far capire ai salotti romani che il Molise non può essere paragonato a un quartiere di Roma. Noi speriamo ancora di riuscire a mantenere vivo il punto nascita di Termoli ma di fatto siamo quasi consapevoli che molto probabilmente non sarà così.

Per l'ennesima volta dobbiamo ringraziare chi ci governa e tutta la dirigenza». Un pensiero critico poi articolato in dettaglio dalla Staniscia, che del comitato è vicepresidente.

«Alla luce di alcune dichiarazioni, fatte neanche il 20 settembre, dove il dirigente Florenzano dichiarava che sono state fatte assunzioni per circa 700 dipendenti a tempo determinato e indeterminato, che coinvolgono anche i punti nascite, la cardiologia o altre tipologie di reparti, andando a compensare le dichiarazioni su quelle che sono stati i pensionamenti e depauperamento del personale, in realtà di fatto non è così. Perché abbiamo ancora una notevole carenza di personale che è uno dei maggiori motivi per il quale il nostro punto nascita dovrebbe andare a chiudere. Non garantiscono i Lea sufficienti per poter rimanere aperti. E questo riguarda anche emodinamica. Dicono che arrivano i cardiologi ma poi abbiamo Donato Toma che torna dalla conferenza delle regioni e parla di accordi di confine sia per l’uno che per l’altro reparto. Quindi riusciamo bene a capire che il problema resta sempre lo stesso. Non c'è alcun interesse a migliorare la condizione del reparto, così per ginecologia e punto nascita, così per emodinamica. Non c’è comunicazione, a questo punto, tra la dirigenza e il commissario.

Le dimissioni di Dino Molinari mi piacerebbe dire che sono state un fulmine a ciel sereno ma in realtà erano già preannunciate da diverso tempo. Lo stesso Molinari aveva fatto più volte leva sul fatto che ci fossero problematiche e che non venisse ascoltato nelle sue richieste. Senza nulla togliere al dottor Molinari ma io avrei aspettato l’udienza di ottobre. Non credo sia stato opportuno questo gesto anche se posso comprenderlo. Di fatto il problema è nato perché non c’è stata neanche la volontà di far ruotare il facente funzione, scaricando sul dottor Molinari un carico di lavoro anche a livello psicologico non indifferente, che lo ha portato quindi non essere più in grado, a un certo punto, di sopperire a questo peso. Il punto nascita di Termoli lavora e lavora bene. In questi giorni sono nati tantissimi bambini e, a prescindere dal dottor Molinari, ha operatori e medici degni di nota che lavorano all’interno del reparto. Un reparto che lavora a tutto tondo e che rimane vicino alle partorienti. Dobbiamo preoccuparci di cosa succederà nel momento in cui andrà a chiudere. Speriamo che il Tar e il governo riescano a dirottare questa decisione su quella che per noi è la migliore. La non chiusura del punto nascita di Termoli».