«Nonostante le grandi difficoltà andiamo avanti», riapre giovedì il cinema Oddo

TERMOLI. Nonostante le difficoltà del momento, nonostante la difficile situazione economica che, purtroppo, vede chiudere, per ragioni economiche, tante attività produttive, commerciali, noi vogliamo riprovarci.

Consapevoli che una cittadina come Termoli meriti di avere un cinema in attività, ponendo la totale fiducia in coloro che ci hanno sollecitati e per andare incontro ai cinefili: Riapriamo.

Le incertezze sono tante e le incognite sono in agguato. Vogliamo sperare che sia apprezzato il nostro “coraggio” e sia premiata la fatica. L’unico modo è quello di andare al cinema. Sfruttare la possibilità che viene offerta a tutta la città e i paesi limitrofi.

Cercheremo di effettuare una programmazione che soddisfi il palato di tutti. Ci sforzeremo di proporre i film in prima battuta. Per non caricare ulteriormente le famiglie di un onere economico elevato lasceremo invariato il prezzo del biglietto. Ormai sono più di 12 anni che non viene rivisto. Ulteriore atto di fiducia.

Continueremo a proporre dei vantaggi con sconti infrasettimanali, per le famiglie numerose e per i disabili ai quali si offre l’ingresso gratuito per loro e per l’accompagnatore.

GIOVEDI’ 6 Ottobre 2022 il cinema “Oddo” riapre secondo la programmazione che è possibile consultare anche su facebook alla pagina “Cinema Oddo Termoli”. Mettendo “Mi Piace” in automatico vi giungeranno le info settimanali. In questa pagina vengono riportate tutte le info riguardanti la trama del film, durata e valutazione.

Inizieremo con due film: “ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO” cartoon e “TUTTI A BORDO”.

Lo staff rimane a disposizione (Tel. 0875 704631) per qualsiasi richiesta. Si possono concordare matiné per le scuole, compleanni per i bambini e tante altre sorprese.