Albero pericolante in via San Marino, qualcuno intervenga

TERMOLI. Ci hanno segnalato una cosa che ha dell'inquietante e allo stesso tempo crea preoccupazione per i residenti di via San Marino dalle parti dell'ex Sidis.

In uno spazio verde c'è un albero e sul tronco è stato apposto un cartello con la scritta: "Attenzione, può cadere”.

Ora, giustamente, scrivere una cosa del genere è davvero inquietante, e i residenti si chiedono preoccupati e vorrebbero sapere se quell'albero costituisce realmente un pericolo per la sicurezza dei cittadini. Lì parcheggiano le loro auto, passeggiano con i bambini, e scrivere il cartello e non mettere in sicurezza l'area è quantomeno imprudente e pericoloso.

La zona va transennata e al più presto bisogna prendere i provvedimenti del caso per rendere lo stesso albero inoffensivo.

Per non parlare delle radici degli altri alberi che sono uscite sul selciato spaccando il manto stradale. Sarebbe il caso di intervenire soprattutto per rendersi conto della situazione realmente per evitare guai dopo.

Galleria fotografica