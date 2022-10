Statale 16, cantiere a rilento a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Nell’autunno scorso, l'amministrazione comunale di Campomarino ha emesso una ordinanza di Polizia Municipale n. 21 del 26/10/2021, valida fino al termine dei lavori, per interdire il tratto di Strada di collegamento tra la Statale 16 e il passaggio a livello ferroviario per consentire i lavori di realizzazione della rotatoria lungo la Statale 16 in prossimità della stazione ferroviaria, come da richiesta dall’Anas S.p.A.

Inoltre, come da Ordinanza Anas S.p.A. n. 82/2021/CB era stato istituito il senso unico alternato, regolato da semafori o movieri, nel tratto di strada della statale 16 compreso tra il Km. 549+400 e il Km. 552+400 per consentire i lavori di messa in sicurezza e adeguamento sede stradale a carico della ditta appaltatrice dei lavori.

I lavori, però, ad oggi 3 ottobre 2022, dopo un anno, continuano e vanno a rilento.

La cosiddetta rotonda “salva vita” sulla Statale 16, tra il paese di Campomarino e la stazione ferroviaria vedrà, forse, presto la luce. Un intervento atteso da tempo, su una strada che ha fatto registrare incidenti ed investimenti, anche mortali. Oltre alla rotatoria, sono in atto gli interventi di allargamento della carreggiata da nord a sud e la realizzazione di una bretella che costeggia la ferrovia e si immette su via de Gasperi, anche lì sorgerà una rotonda.

Lo scorso 15 luglio c’è stato il via libera al traffico, nell'area di cantiere di realizzazione della rotatoria Anas, che disciplinerà una volta conclusa e a regime un tratto insidioso dell'arteria Adriatica, dal Molise verso le Puglia e viceversa.

Il cantiere è aperto e all’opera e attende l’ordinanza dell’Anas per la regolamentazione del traffico, perché verrà chiusa e non si sa per quanto tempo, quel tratto di strada per continuare i lavori.

Il cantiere sta finendo la palificata con i micropali. Mancano una quarantina di micropali e, dopo questo lavoro verranno iniziati quelli del rilevato stradale, la rotatoria sulla strada statale 16. Attendono l’autorizzazione dell’Anas che al momento ancora non arriva.

Interventi che vogliono rivoluzionare la viabilità sulla strada tra le più trafficate in Molise, collegamento abituale per chi si sposta tra Molise e Puglia. Un tratto, soprattutto quello tra il lido e il paese di Campomarino che in estate andava liberato dall'incubo degli ingorghi.

Galleria fotografica