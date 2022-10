Stroke Unit al Cardarelli, l'ok al progetto esecutivo

CAMPOBASSO. L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del reparto di Stroke Unit all'ospedale Cardarelli di Campobasso per un importo complessivo di circa 1,2 milioni di euro.

Prevede l'attivazione di sei posti letto di Stroke Unit, sei di Neurologia e 2 posti letto per day hospital.

Le opere da realizzarsi, si legge nella delibera del direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, "consistono in una completa ristrutturazione dell'esistente in termini impiantistici e distributivi per tenere in conto dei requisiti previsti dal Decreto del Commissario ad Acta 36/2017, oltre che di quelli necessari per l'accreditamento, e in termini di finiture con utilizzo di materiali a norma ai fini igienici e di prevenzione incendi". (ANSA).