Città inclusive, Caporicci all'incontro "europeo" di Fossacesia

PORTOCANNONE. L’ex sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci, che prosegue nell’ambito dem la sua esperienza politica, ha partecipato nel fine settimana a un interessante incontro a Fossacesia.

Si sono conclusi domenica, con la firma della Diversity City-Zen Chart da parte dei rappresentanti della Municipalità di Fossacesia e di quella Croata di Primosten , i lavori del Progetto Europeo DIVERSITY CITY-ZENS.

Il progetto, realizzato nell'ambito del programma europeo di scambi culturali denominato EUROPE FOR CITIZENS, è stato ideato per il Comune di Fossacesia dal Think-Tank NED (New European Dream) con cui collaborano diversi esperti di amministrazione pubblica ed europrogettazione Abruzzesi e Molisani.

Scopo del progetto, interamente finanziato con fondi UE, quello di individuare i parametri condivisi per la realizzazione della Città Inclusiva, capace di accogliere in modo ottimale ogni forma di diversità e di contrasto alla discriminazione.

La manifestazione ha ospitato oltre 250 addetti ai lavori, dei quali circa 150 provenienti dalla cittadina croata di Primosten.

L'evento di chiusura della due giorni di lavori per il progetto Diversity City-Zen è stata la partita “Inclusive Game”.

I cittadini, bambini, anziani, donne, uomini dei due Comuni di Fossacesia e Primosten hanno giocato insieme ai pluricampioni di basket in carrozzina degli "Amicacci metalferro" di Giulianova. Il Team di serie A si è messo a disposizione della comunità con umiltà e partecipazione, per giocare con tutti, giocando una partita inclusiva ed emozionante abbattendo ogni diversità in nome dello sport inclusivo.

L'associazione NED, molto attiva sulle tematiche europee, con una particolare attenzione ai paesi Balcanici, porta così sul territorio del Comune di Fossacesia, un progetto di dimensioni sovranazionali a dimostrazione che anche le piccole realtà locali, se lo vogliono, possono accedere ai fondi europei destinati alla cooperazione internazionale.

