Unione dei Comuni "Basso Biferno", le nomine di Petacciato completano il Consiglio

LARINO. Si completeranno giovedì prossimo, 6 ottobre, i ranghi dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno”. Fino ad ora, infatti, complice la seduta senza opposizione nell’insediamento del Consiglio comunale di Petacciato, avvenuta lo scorso 2 luglio, l’adempimento di nomina dei rappresentanti nell’ente associativo è stato differito e questo ha comportato anche uno slittamento nel Consiglio dell’Unione. Il presidente Antonio Tomei ha convocato l’assise per le 18 di giovedì 6 ottobre, presso la sala consiliare del Comune di San Giacomo degli Schiavoni, per discutere i seguenti argomenti: Presa d’atto della nuova composizione del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno; Bilancio Consolidato esercizio 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica "Unione dei Comuni del Basso Biferno”. La nuova composizione comprendente le nomine effettuate l’assise civica petacciatese vede il sindaco Roberto Di Pardo, componente di diritto, il consigliere di maggioranza Giampiero Lascelandà, che ricoprirà anche il ruolo di assessore all’Unione dei comuni, e il componente di minoranza Gianna Di Lena. Per quanto riguarda il bilancio consolidato, sarà la presa d’atto riferita alla partecipata del Comune di Larino, Gal innova Plus.