«È inaccettabile dover andare a Campobasso per fare delle analisi»

TERMOLI. «Voglio portare a conoscenza quanto mi è successo allo sportello prenotazioni dell'ospedale di Termoli, sabato scorso. Non si eseguono più determinati esami del sangue, non li pagano, bisogna andare a Campobasso oppure a pagamento presso una struttura privata. Mi chiedo, se si può dirottare in un centro così distante un paziente anziano, che ha diritto agli esami clinici ovunque in Italia».

È lo sfogo ricorrente dei cittadini del basso Molise che, ogni giorno, si ritrovano a fare i conti con i disservizi sanitari.

La domanda è sempre la stessa, «perché il cittadino deve pagare una prestazione che di diritto è gratuita?

Perché queste analisi specifiche non possono essere effettuate presso il laboratorio dell’ospedale di Termoli?

Ci sono alcune prestazioni che si possono fare solo ed esclusivamente a Campobasso, ed hanno una giornata specifica per esser effettuate».

Ma la gente non lo sa e lo scopre o al momento della prenotazione, o se qualcuno dimentica di avvisare l’utenza, nel momento in cui dovrebbero effettuare il prelievo. Anzi, per dirla tutta, all’accettazione del laboratorio.