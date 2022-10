Radioterapia al Gemelli, Palazzo D’Aimmo appoggia Aida Romagnuolo

CAMPOBASSO. “Le cure ai pazienti oncologici molisani sono doverose, è un impegno a cui non ci si può sottrarre”: a ribadirlo nuovamente la consigliera regionale, Aida Romagnuolo, dopo l’approvazione all’unanimità, a Palazzo D’Aimmo, della sua mozione presentata all’indomani della comunicazione, da parte dei vertici del Gemelli Molise circa l’imminente interruzione del servizio di radioterapia per mancanza di risorse economiche, essendo stato fissato un tetto di spesa invalicabile dalla struttura commissariale della regione.

L’Assise, nella seduta odierna, ha appoggiato le richieste di Aida Romagnuolo, che aveva impegnato governatore e Giunta a trovare una soluzione definitiva al problema, confrontandosi con la proprietà del Gemelli.

“Solo chi vive direttamente il dramma della malattia, o ha un proprio caro che soffre – ha aggiunto Romagnuolo - può comprendere quanto le prestazioni oncologiche siano fondamentali, ed il Gemelli Molise è l’unica realtà ospedaliera che le assicura sul territorio. Una condizione che non riguarderebbe, invece, pazienti provenienti da altre regioni. Tuttavia bisogna garantire a tutti lo stesso diritto alla salute che, non mi stancherò mai di ripetere, è sancito dalla nostra Costituzione. La malattia - ha concluso Romagnuolo - non può e non deve essere strumentalizzata."