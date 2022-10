Fiera d'Ottobre: a Larino inaugurata la 279esima edizione

LARINO. Come sta avvenendo sempre con maggiore partecipazione, sfilata di fasce tricolori nella mattinata di oggi a Larino in occasione della cerimonia d’inaugurazione della Fiera d’Ottobre, giunta alla 279esima edizione.

Rassegna che proietta il basso Molise e tutto il territorio nell’autunno, con spazi espositivi dedicati ad artigianato, agricoltura, agroalimentare, commercio e tempo libero.

Padrone di casa il sindaco Giuseppe Puchetti, assieme al senatore Costanzo Della Porta, al deputato Lorenzo Cesa, assessori regionali della partita Nicola Cavaliere, Quintino Pallante e Vincenzo Cotugno, c’era anche il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone assieme a vari eletti di Palazzo D‘Aimmo. In corso di mattinata sono poi giunti anche l'altra deputata eletta in Molise Elisabetta Lancellotta e il presidente della Giunta regionale Donato Toma, di ritorno dall'ospedale San Timoteo.

Sindaci assieme al presidente della Provincia Francesco Roberti. Il primo cittadino Giuseppe Puchetti ha voluto ricordare brevemente la storia della Fiera, della storica manifestazione legata in principio ai percorsi della transumanza a riprova dell'importanza che la città frentana aveva come luogo di incontro della domanda e dell'offerta di capi di bestiame. Una storia che soltanto alcune vicende belliche hanno interrotto ma che da 279 anni scorre nel dna stesso dei larinesi.

E' toccato a Padre Franco Gitto impartire la benedizione inaugurale della rassegna lasciando poi al sindaco il compito di tagliare il nastro d'ingresso e di qui percorrere la tradizionale rassegna degli stand e dei padiglioni fieristici. A far da cornice all'intera manifestazione inaugurale, come ogni anno, ed è un altro vanto della città, c'era la 'Don Luigi M.Aster Band e con essa per il secondo anno consecutivo i carabinieri a cavallo giunti da Castel di Sangro e due militari in alta uniforme.

Come sempre negli spazi espositivi i visitatori potranno trovare diversi stand che dall'artigianato al commercio passando per l'agroalimentare e il tempo libero offriranno l'occasione per fare acquisti, ma non solo.

In Fiera infatti ci sono anche tante associazioni di volontariato e un'area dedicata ai convegni. Una delle peculiarità della cinque giorni fieristica è proprio quella relativa agli aspetti culturali legati alla manifestazione.

Ogni giorno, a partire dalle 10 e poi alle 20, come detto ieri, sono in programma diversi convegni, ma anche spettacoli musicali messi in cartellone per rendere piacevole la visita ai padiglioni fieristici. Buona fiera a tutti!

Galleria fotografica