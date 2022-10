Nonno ascoltami torna in piazza Monumento

Nonno ascoltami 2022: l'intervista a Mauro Menzietti

TERMOLI. Società sempre più anziana, quella occidentale, soprattutto e l’Italia spicca in questo primato demografico poco dinamico. Popolazione anziana vuol dire patologie legate all’età, tra cui quelle del campo uditivo.

Concetti che a Termoli si mettono a fuoco nella prima decade del mese di ottobre ormai da 13 anni, variando dalla prima alla seconda domenica del mese, che orbitano attorno alla festa dei nonni, nell’iniziativa che ne trae ispirazione, ossia “Nonno ascoltami”, organizzato dalla fondazione Udito Italia Onlus, di cui è presidente e fondatore Mauro Menzietti.





«Stiamo assistendo a una ridistribuzione demografica senza precedenti, in cui entro il 2050 la proporzione di anziani tenderà a raddoppiare, passando dall’11% al 22% della popolazione totale. Gli anziani avranno un ruolo sempre più importante nella società ma soprattutto avranno voglia di essere protagonisti della vita sociale. È fondamentale in questo senso è l’udito, il cui ruolo nel mantenimento di una vitta attiva è troppo spesso sottovalutato». Ed è proprio l’obiettivo di Udito Italia, sensibilizzare i cittadini sull’importanza della salute uditiva.

Per questo ogni anno la Onlus porta in giro per l’Italia la sua campagna di prevenzione più importante: “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza” che farà tappa anche in Molise il 9 ottobre, a Termoli in Piazza Vittorio Veneto e a Campobasso in Corso Vittorio Emanuele.

L’edizione 2022, in totale 6 domeniche, dal 18 settembre fino al 23 ottobre, sostenuta dall’OMS e dal Ministero della Salute, si affida alla consolidata formula con medici specialisti, professionisti sanitari, aziende del settore sanitario e volontari per una giornata a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio questo importante senso, l’udito. Anche quest’anno si rinnova l’importante collaborazione con la Croce Rossa locale.

Stamani, in sala consiliare la manifestazione di screening gratuito è stata presentata in conferenza stampa, per la prima volta in sala consiliare e non tradizionalmente nella direzione sanitaria dell’ospedale San Timoteo.





Presenti l’assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola, in sostituzione del sindaco Roberti, impegnato altrove; Giovanni Serafini, primario di Otorino dell’ospedale San Timoteo; Valentina Faricelli, presidente Udito Italia Onlus; Mauro Menzietti, fondatore Udito Italia Onlus e Vincenzo De Fanis.

Interessante l’aspetto della divulgazione, che rappresenta il primo veicolo di partecipazione, così come l’importanza degli screening, che negli ultimi due anni e mezzo hanno subito uno stop a causa della pandemia, che ha acuito le patologie.





La Ciciola ha colto l’occasione al balzo proponendo campagne per tutelare i più giovani, che subiscono gli effetti dei volumi di ascolto troppo alti.

Galleria fotografica