«Sono un cassintegrato, cambio operatore e la bolletta elettrica è più alta del mio stipendio»

TERMOLI. Un operaio monoreddito, con moglie, figli e mutuo a carico riceve una bolletta a tre zeri.

La bolla speculativa energetica che sta rischiando di mandare a carte 48 famiglie e imprese causa problemi profondi nella vita delle persone.

È quanto racconta a noi Marco, operaio in una fabbrica del nucleo industriale di Termoli.

«Ero cliente Enel servizio nazionale elettrico fino al 1° giugno 2022.Da tale data sono passato a Edison Luce a 0,19 cent.al kWh omettendomi al momento della proposta che il prezzo era variabile.

Ho avuto un colpo quando mi hanno mandato una bolletta relativa a luglio e agosto di euro 1007 conteggiando un consumo di 1.480 kWh che risultavano al mio contatore. Appartamento di 67 mq.

Negli anni 2019, 2020 e 2021 ho riscontrato che nello stesso periodo consumavo in media 800 kWh.

Com'è possibile che mi risultano adesso 1480 kWh di consumo se la mia casa è sempre 67 mq, siamo sempre 4 persone, abbiamo gli stessi elettrodomestici mai cambiati?

Come funziona, passi ad Edison e aumentano i kWh?

Ho fatto anche controllare il mio impianto senza nessun riscontro di anomalie.

Il controllo del mio contatore invece, a detta degli operatori, sarebbe a carico mio se non risultasse nessuna anomalia, per la modica cifra di oltre 200 euro.

Non mi posso permettere di pagare la bolletta da 1.007 euro, figuriamoci se posso aggiungere altro!

Ci tenevo a chiedere a questi truffatori tramite questo canale, come deve fare a pagare questa cifra una persona monoreddito con 2 figli, un mutuo, se l'azienda dove lavorava, è in cassa integrazione straordinaria a zero ore dal 21 dicembre 2022 e prende in busta ogni mese circa 870 euro? Che diano una soluzione perché non mi viene in mente nulla. Grazie per la cortese attenzione con la speranza che qualcuno abbia delle risposte».