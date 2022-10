Le cartelle esattoriali personali e afflittive non sono ereditabili

La Sezione V della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 25315 del 2022) ha risolto il caso dell'opposizione ad una cartella esattoriale di natura tributaria. Lo ha fatto decidendo che il titolo non è trasmissibile agli eredi perché personale ed afflittivo, comunque tale da differenziarsi da quelli, apparentemente analoghi, ma di natura civile che rivestono un carattere aggiuntivo rispetto alle obbligazioni a cui sono collegate (queste ultime sì, trasmissibili).

Nel caso di specie, un contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento, poi contestata in sede di merito, ritenendo di avere già pagato quanto le era stato richiesto. La successiva fase di appello riformava la sentenza di 1° grado favorevole alle ragioni di accoglimento, riducendo di 1/3 le sanzioni inflitte. Nel frattempo il ricorrente veniva meno, e gli eredi riassumevano la causa fino a giungere all'ultimo grado di giudizio presso la Suprema Corte. In tale sede sollevavano più punti di contestazione; e, tra questi, anche la doglianza fondata sulla legittimità dell'applicazione delle sanzioni. Infatti, come già disponeva la normativa presente nel d.lgs. n. 472/1997, queste ultime non sono trasmissibili agli eredi; cosicché i Giudici di piazza Cavour, analizzando i motivi del ricorso, accoglievano il punto in quanto all'art. 8 del suddetto decreto si legge che: “L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi".

Secondo il massimo consesso la questione rileva per nascere da un presupposto sanzionatorio tributario/amministrativo che, per propria natura, si discosta dalle sanzioni aventi origine da rapporti civilistici. In effetti dalla sentenza si rileva l'accenno all' "excursus" giurisprudenziale che spiega come queste ultime abbiano una 'species' aggiuntiva rispetto al rapporto obbligatorio che fonda le sue ragioni sugli impegni assunti dalle parti, “destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento". Questo concetto è rilevabile in ispecie nella responsabilità di tipo contrattuale al fine di evitare che una parte, una volta trovato l'accordo, possa poi romperlo utilizzando delle condotte arbitrarie.

Al contrario, diversa è la natura di quelle tributarie che hanno una fisionomia più prossima a quelle penali per il loro carattere di afflizione. Insomma, per i Giudici, «le sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno una 'facies' afflittiva ed una destinazione di carattere generale e non settoriale; sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro». Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione pone le differenze di trasmissione di queste agli eredi. Stante il carattere di personalità della sanzione tributaria questa, con la morte del reo, non può essere trasmessa ad altri. Ed in effetti anche l'art. 2, c. 2, del succitato d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che: «La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”; ed il riferimento a tutti i caratteri del diritto penale all'art. 150 C.p. fa si che il collegamento all'art. 27 della Costituzione è inevitabile, riguardando, appunto, la personalità della responsabilità.

Claudio de Luca