Torrente Cannivieri, Contucci: «Intervento necessario»

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, mette in rilievo l’intervento di pulizia del torrente Cannivieri. «L’ultima pulizia risale al 2015… un intervento necessario, ma complesso da gestire; non è stato semplice reperire i fondi e soprattutto ottenere i pareri.

Un lavoro complicato per mettere in sicurezza il canale del torrente Cannivieri in località Piana del Mulino, ma finalmente ce l’abbiamo fatta: Fondi ottenuti dalla Regione Molise attraverso la Giunta, che ringraziamo! C’è chi chiacchiera polemicamente senza concretizzare e chi invece lavora in silenzio».

