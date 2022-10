Personale ancora ridotto all'osso, blocco dei ricoveri in Ortopedia al San Timoteo

TERMOLI. «Impossibilità a garantire l’urgenza e l’emergenza sanitaria di branca nelle ore pomeridiane e notturne dal 3 al 9 ottobre per la grave carenza del personale medico». L'ha comunicato ai vertici Asrem e dell'ospedale San Timoteo di Termoli il primario di Ortopedia, Giuseppe Gagliardi.

Ad oggi in reparto è presente un solo medico in servizio nelle ore pomeridiane e notturne.

«In simil ipotesi- continua il dottor Gagliardi- le urgenze, le emergenze e le prestazioni di pronto soccorso, dalle ore 14:20 alle ore 8 del giorno successivo, dovranno essere affrontate dalla struttura ospedaliera più vicina, Campobasso o, nei casi più gravi Vasto».

Una brutta notizia che non lascia indifferenti nessuno, compreso l’avvocato Vincenzo Iacovino.

«Il commissario Presidente e il direttore generale della Asrem stanno chiudendo anche il “San Timoteo di Termoli”. E’ la volta del reparto di Ortopedia e Traumatologia rimasto con un solo medico in turno di servizio. Il responsabile del reparto espone e denuncia che in queste condizioni sono si possono formare équipe chirurgiche per le emergenze, urgenze diurne e notturne. In pratica, è vietato ammalarsi e infortunarsi a Termoli.

L’inefficienza, l’incompetenza, l’arroganza dei politicanti e di chi amministra la Asrem, sta mostrando ogni giorno tutto il degrado in cui ci costringono a vivere. Questa è un’interruzione di pubblico servizio e mi chiedo cosa aspettano ancora le Procure a intervenire!

Sindaci svegliatevi, ci stanno chiudendo. Ci vogliono smembrare per annetterci alle vicine province di altre Regioni.

Ci stanno annientando. Liberiamo e difendiamo il Molise».