Carabinieri ricordano il sacrificio di Elio Di Mella

CAMPOBASSO. Domani 7 ottobre 2022 ricorre il quarantesimo anniversario della morte del Carabiniere Elio Di Mella, medaglia d’oro per le vittime del Terrorismo e medaglia d’oro al Merito Civile, caduto in servizio durante un servizio di scorta ad un pericoloso esponente della criminalità organizzata. In occasione della triste ricorrenza, il Comando Provinciale di Campobasso, ha organizzato per la mattinata di venerdì 7 ottobre una solenne cerimonia che si svolgerà tra i comuni di Ripabottoni e Campobasso.

Alle 9:30, presso la Caserma dell’Arma di Ripabottoni, alla presenza della vedova Di Mella e delle maggiori autorità civili e militari, sarà depositata una corona di alloro. A seguire, alle ore 11,00, ci sarà un altro breve momento presso il cimitero di Campobasso con susseguente celebrazione di una messa presso la vicina chiesa di San Giovanni Battista.