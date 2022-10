Lavori sul Molisano Centrale, pochi disagi per i comuni coinvolti

BASSO MOLISE. Mancano 2 giorni al ripristino del regolare flusso idrico. A seguito della comunicazione di Molise Acqua, sulla sospensione del flusso idrico da lunedì 3 a domenica 9 ottobre, i comuni coinvolti Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli per evitare disagi, hanno assunto i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità.

La maggior parte dei comuni coinvolti avevano deciso di sospendere l’erogazione dell’acqua durante le ore notturne, per evitare al massimo i disagi alla popolazione. E tutto ciò, infatti, è avvenuto senza creare problemi.

Mentre a Petacciato, il sindaco Roberto Di Pardo, si è detto soddisfatto perché «la popolazione è stata abbastanza attenta a regolare i consumi che hanno così evitato le chiusure nella notte. Ti esorto- ha continuato- a rafforzare, nei prossimi giorni, l’attenzione prestata nell’uso dell’acqua solo ed esclusivamente per uso domestico. I consumi sono scesi e se continuiamo così non ci saranno interruzioni».