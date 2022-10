Veleno per topi sparso in strada, qualcuno intervenga!

TERMOLI. «Vorrei segnalare che in via Nisida è stato sparso dell'altro veleno per topi, pericoloso per cani e gatti».

Alla nostra redazione giungono sempre più spesso segnalazioni di questo genere. È un problema reale e grave che può diventare pericoloso. I veleni per topi sono nocivi per chiunque ne venga a contatto.

È un allarme giornaliero che colpisce le strade di tutta la città. Tutti i quartieri nessuno escluso.

Solo una settimana fa, ci giungeva la segnalazione di un altro cittadino che raccontava di quanti gatti fossero morti a causa del veleno, in piazza Sant'Antonio.

I cittadini chiedono più controlli e più provvedimenti.