Transizione energetica e turismo marittimo, sipario sul Forum dell'Adriatico

BARI. Seconda e ultima giornata di lavori, nel terminal crociere del porto di Bari, dell’evento internazionale dedicato al turismo via mare in Adriatico, ideato da Risposte Turismo, quest’anno in partnership con Adspmam , Agenzia Puglia promozione.

Il forum ha visto la partecipazione di operatori dei settori crociere, traghetti e nautica provenienti dai sette Paesi che si affacciano sull’Adriatico (Italia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro e Slovenia).

Oggi, quattro le tavole rotonde che hanno focalizzato le principali tematiche che influenzano e caratterizzano il mondo dei porti: carburanti, crociere, infrastrutture e turismo.

Gli interventi del presidente di Adspmam Ugo Patroni Griffi e del presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri.

«Una giornata piena di confronti, su tematiche su cui si interroga il mondo dello shipping e della portualità- ha dichiarato Ugo Patroni Griffi-La transizione energetica, consumare meglio per inquinare meno e tener conto dei costi di gestione.

Mancano gli impianti di produzione e manca una rete di distribuzione mentre le navi le stanno già costruendo. Bisogna, quindi, creare le infrastrutture necessarie per assecondare questa transizione energetica sennò chiudiamo i porti.

Il secondo problema è la crocieristica. Cresce, ha bisogno di infrastrutture dedicate, ha bisogno di risolvere, nell’Adriatico, un problema che ha un nome, Venezia.

Riprendiamo da Venezia ma dobbiamo fare le scelte, le navi devono tornare a Venezia.

L’argomento del turismo. Fa tutto turismo.

Vogliamo realizzare le infrastrutture, c’è qualcuno che però impedisce di farlo. Ci sono organizzazioni dello Stato che fanno ostruzionismo. Devono essere rimossi i funzionari dello Stato che remano contro lo sviluppo, contro il pieno adempimento degli obblighi che dipendono dal Pnrr».

Dello stesso avviso Rodolfo Giampieri, presidente dell’Assoporto.

«Il turismo ha bisogno delle infrastrutture. Per essere fatte devono essere semplificate tutte le regole altrimenti noi non riusciremo a mettere in moto un meccanismo virtuoso. Questo è il grande tema per sviluppare tutte le strategie conseguenti».