Meglio sentirci bene, in piazza Nonno ascoltami

TERMOLI. Torna questa mattina per il 13esimo anno la campagna di screening uditivo gratuito Nonno ascoltami.

«Stiamo assistendo a una ridistribuzione demografica senza precedenti, in cui entro il 2050 la proporzione di anziani tenderà a raddoppiare, passando dall’11% al 22% della popolazione totale.

Gli anziani avranno un ruolo sempre più importante nella società ma soprattutto avranno voglia di essere protagonisti della vita sociale. È fondamentale in questo senso è l’udito, il cui ruolo nel mantenimento di una vitta attiva è troppo spesso sottovalutato». Ed è proprio l’obiettivo di Udito Italia, sensibilizzare i cittadini sull’importanza della salute uditiva.

Per questo ogni anno la Onlus porta in giro per l’Italia la sua campagna di prevenzione più importante: “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza” che farà tappa oggi a Termoli in Piazza Monumento e a Campobasso in Corso Vittorio Emanuele. L’edizione 2022, in totale 6 domeniche, dal 18 settembre fino al 23 ottobre, sostenuta dall’Oms e dal Ministero della Salute, si affida alla consolidata formula con medici specialisti, professionisti sanitari, aziende del settore sanitario e volontari per una giornata a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio questo importante senso, l’udito. Anche quest’anno si rinnova l’importante collaborazione con la Croce Rossa locale.

Appuntamento questa mattina, dunque, in piazza Monumento a Termoli, oltre che a Campobasso.