Rincari anche nell'ortofrutta, pesano aumenti di carburanti e prodotti in agricoltura

Inchiesta al mercato ortofrutticolo: l'intervista a Gianluca Desiderio

TERMOLI. Vendita di prodotti ortofrutticoli: rincari e soluzioni per migliorare il lavoro del settore.

Dopo l’inchiesta che abbiamo svolto – soltanto qualche settimana fa- al mercato del pesce, per vedere più da vicino la questione degli aumenti dei prezzi, dovuto alla difficoltà degli ultimi mesi; abbiamo fatto un sopralluogo per saperne di più per quanto riguarda la categoria dei fruttivendoli, che sono anche loro alle prese con gli incrementi dei prezzi e la scarsità di alcuni prodotti da vendere al pubblico.

Abbiamo parlato con Gianluca Desiderio, proprietario di un’attività di frutta e verdura in via Inghilterra, che ci ha spiegato che nonostante l’estate sia trascorsa nel migliore dei modi, grazie anche al turismo, si prospetta un inverno difficile, anche perché i rincari sui prodotti sono già cominciati da settembre. È difficile capire come e dove fare tagli –perché lo stesso aumento del carburante, ma anche i costi energetici- e i sacchetti di plastica e di carta che sono materiali che utilizza quotidianamente nel suo lavoro, sono tutte cose di cui non si può fare a meno. Alimenti come: le mele e le pere che si trovano nelle celle frigorifere sono cresciute notevolmente dal punto di vista economico. L’inverno che si prospetta sarà difficile, prodotti come: mele, pere, kiwi e banane già hanno subito un rialzo di 30 o 40 centesimi in più. Per quanto riguarda la verdura anche qui c’è stato un aumento significativo, ma è appena cominciata la stagione degli ortaggi.





Un esempio: le zucchine hanno un prezzo elevato, innanzitutto perché sono un prodotto fuori stagione, ma dietro si cela un problema di produzione. Poco prodotto per tanta richiesta, quindi una domanda elevata e un’offerta esigua. Ma come si concilia l’aumento del caro energia, con l’aumento dei prezzi e come si offre questa nuova visione d’insieme alla collettività? Il problema è generale, l’aumento ha colpito già molte categorie e colpirà ancora, probabilmente senza sosta nei prossimi mesi.

Ma abbiamo anche ascoltato la testimonianza di Paolo Amato, un produttore agricolo di prodotti ortofrutticoli che con la sua attività vende al dettaglio presso il mercato rionale di via Montecarlo. Anche lui con l’aumento dei costi di produzione ha mantenuto i prezzi dei suoi prodotti stabili ed invariati, mantenendo quell’equilibrio e pensando comunque ai suoi clienti. Perché la filosofia di Paolo è che il prodotto sia di qualità, ma è importante anche la freschezza e il chilometro zero. La sua verdura viene raccolta il giorno prima e venduta il giorno dopo al banco del mercato, i più richiesti, dato il periodo sono il cavolfiore, i broccoletti, le rape, ma anche la produzione estiva che è composta da peperoni, melanzane e patate.

Gli aumenti hanno colpito anche il concime che Paolo utilizza per le produzioni, il cui prezzo è passato da 45 euro a 110 euro. Un aumento notevole che incide in maniera significativa. Ma come produttore agricolo anche il caro gasolio ha assestato un colpo alla categoria del 60%, ma quest’ultimo è un fenomeno che è cominciato già da qualche anno. Paolo vende solo prodotti stagionali, questa è la sua linea di produzione.

Ma come andrà allora il prossimo inverno? Questo lo sapremo con certezza nei prossimi mesi. Intanto vi lasciamo con le loro interviste.

