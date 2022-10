Servizio di emergenza territoriale, nel 118 mancano ancora 31 medici in Molise

TERMOLI. Non mancano solo medici e personale sanitario nel Molise, riferito chiaramente alle strutture ospedaliere. Secondo il provvedimento sottoscritto dal direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, com'è noto, criticità sugli organici riguardano anche il servizio di emergenza territoriale, il 118 per intenderci.

Per quanto attiene all'emergenza territoriale, ai sensi dell’A.C.N. 28 aprile 2022 per la medicina generale, risultano carenti 31 incarichi a tempo indeterminato di 38 ore settimanali cadauno, così come risultanti al termine della procedura prevista per gli spostamenti dall’art. 33 dell’Air vigente e precisamente:

n. 3 incarichi vacanti nella postazione UOT di Agnone

n. 1 incarichi vacanti nella postazione UOT di Cerro al Volturno

n. 1 incarichi vacanti nella postazione UOT di Venafro

n. 3 incarichi vacanti nella postazione UOT di Frosolone

n. 2 incarichi vacanti nella postazione UOT di Isernia

n. 2 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Campobasso “Via Toscana”

n. 2 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Campobasso “Via Monte Grappa”

n. 2 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Boiano

n. 1 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Trivento

n. 2 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Riccia

n. 2 incarico vacante nella postazione di UOT di Sant’Elia a Pianisi

n. 3 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Termoli

n. 2 incarico vacante nella postazione di UOT di Larino

n. 5 incarico vacante nella postazione di UOT di Castelmauro.