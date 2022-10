«No agli accordi di confine, sarebbero la morte dell'ospedale San Timoteo»

TERMOLI. Per il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, gli accordi di confine sono una farsa e mirano solo a far chiudere l’ospedale San Timoteo. Non è l’unico a pensarla così.

Basta leggere cosa scrive uno dei più prolifici interventisti sulla sanità bassomolisana, il patologo clinico Giancarlo Totaro.

«I cittadini del basso Molise nei fatti hanno già attuato gli accordi di confine prima ancora e indipendentemente da quelle che possano essere le decisioni istituzionali già presenti in atto e quelle future in ipotesi.

Già perché da quando negli anni l'ospedale di Termoli è diventato inattraente per i cittadini e soprattutto le cittadine del basso Molise essi vanno sistematicamente fuori regione per soddisfare i propri bisogni sanitari.

La decisione di andare a curarsi fuori regione è stata, ed è, già oggi una dolorosa e dispendiosa scelta quotidiana obbligata per i cittadini molisani ed in particolare basso molisani senza il bisogno di "accordi di confine".

Il lungo elenco delle criticità al nosocomio termolese è di pubblica conoscenza e certamente i nostri cittadini non hanno atteso o attendono (lo fanno da anni) che la regione faccia gli accordi di confine per andare a curarsi altrove.

Non ci vuole il permesso di nessuno per recarsi a curare fuori regione.

E questa dovrebbe chiamarsi riorganizzazione del servizio sanitario regionale?

Se adesso un cittadino bassomolisano può liberamente scegliere, e lo fa, di andare a curarsi dove vuole, poi magari oltre a non avere un servizio sottratto negli anni al San Timoteo deve essere anche costretto ad andare in un ospedale extraregionale scelto dagli stessi enti che negli anni hanno portato alla deplezione dei servizi sanitari ospedalieri.

E' illogico parlare di accordi di confine (eccetto il supporto momentaneo in emergenza di personale medico verso l'ospedale di Termoli).

E' come dichiarare la sconfitta definitiva del San Timoteo!

Si pensi solo al livello organizzativo vigente nel quale Termoli, causa anche la colpevole carenza di medici, risulta sempre più soccombente e dipendente dalle Unità operative complesse (primariati) di Campobasso: malattie tempo dipendenti (ictus e traumi maggiori), emodinamica a singhiozzo ,ortopedia a singhiozzo, banalissimi esami di laboratorio portati a Campobasso con enormi problemi dalla prescrizione-accettazione fino al risultato finale, passando e non tralasciando tutte le branche chirurgiche che si "litigano" le sale operatorie, per finire allo scempio del punto nascita-neonatologia proprio nella zona regionale dove vi è il più alto indice di nascite.

Quindi un invito a tutte le cariche politiche di Termoli e del basso Molise, a cominciare dal sindaco di Termoli, e soprattutto ai cittadini e le preziose e meritevoli associazioni di cittadini che negli anni hanno lottato per il diritto alle cure ospedaliere a non accettare e quindi rifiutare e combattere contro questo provvedimento che metterebbe la parola "fine" definitiva al glorioso San Timoteo di Termoli.

La politica regionale per la futura programmazione in itinere deve immediatamente rinunciare ad ogni ipotesi e deve rigettare ogni idea malsana di rinunciare alla propria sovranità regionale della gestione della sanità come prevista sulla carta costituzionale che delega alle regioni oltre che il diritto anche il dovere di dare l'assistenza sanitaria ai propri cittadini e delegando i servizi, anche essenziali, ad altre regioni.

No agli Accordi di Confine che sarebbero la celebrazione del funerale ancorché la tumulazione definitiva dell'ospedale di Termoli».