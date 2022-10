Trekking urbano, la decima Giornata del camminare

TERMOLI. Al via oggi alle 15.30, in piazza Monumento a Termoli, la decima “Giornata del Camminare” che l’associazione FederTrek Escursionismo e Ambiente organizza per la giornata di oggi in molte città italiane. Nella città adriatica l’organizzazione dell’evento di trekking urbano è stato curato da Archeoclub e Sentieri Olisitici.

Durante il percorso ci sarà una visita guidata con Oscar De Lena, dell’Archeoclub, che farà narrerà ai partecipanti vicende e aneddoti della città di Termoli.

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. A tutti i partecipanti sarà donata una maglietta in ricordo dell’evento odierno.

Galleria fotografica