Calenda: "La Fanelli ha bocciato l'emendamento per i fondi alla prima infanzia"

CAMPOBASSO. "Sono francamente stupita (o forse non più di tanto) dall'inutile e strumentale propaganda espressa dalla consigliera regionale Micaela Fanelli in merito ai servizi della prima infanzia in Molise. Addirittura la consigliera annuncia una mozione per impegnare il presidente Toma e l'Esecutivo a 'reperire ed appostare in Bilancio la quota finanziaria' destinata ai servizi in oggetto".

L'assessore regionale Filomena Calenda risponde a muso duro alle illazioni della consigliera di minoranza. Carte alla mano, ricorda che "la consigliera Fanelli, assieme alla minoranza consiliare e a tre componenti dell'attuale maggioranza, a luglio scorso hanno bocciato un emendamento che abbiamo portato in aula e messo al voto per garantire ulteriori 154.875 euro alle Sezioni Primavera".

L'assessore spiega anche che nell'emendamento in questione erano previsti anche ulteriori fondi (120.000 euro) destinati pure al turismo accessibile. "Ebbene - continua Filomena Calenda - l'aula non lo ha approvato e ha quindi respinto lo stanziamento di quelle ulteriori somme reperite in sede di Bilancio".

“Dunque - conclude l'assessore alle Politiche Sociali - l'intervento della Fanelli mi sembra palesemente fuori luogo ma soprattutto è chiaramente in contrasto con quanto espresso in aula meno di tre mesi fa. In sostanza mi pare di capire che alla fine, Micaela Fanelli, non faccia altro che smentire esclusivamente se stessa".