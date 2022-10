Sindaci in Consiglio col senatore Della Porta, «Resta l'impegno come primo cittadino»

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Sala consiliare del comune di San Giacomo degli Schiavoni aperta alla seduta del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno” di giovedì scorso, 6 ottobre.

Un’assemblea dalla durata rapida, che ha visto in apertura il discorso del presidente del Consiglio Antonio Tomei (esponente della minoranza guglionesana), che ha aperto l’agenda dell’ordine del giorno, dando il benvenuto ai nuovi componenti del consiglio dell’Unione, augurando loro buon lavoro. Poi ha salutato il neo eletto al Parlamento, il sindaco di San Giacomo Costanzo Della Porta, ricordando gli impegni presi in campagna elettorale. Della stessa linea il presidente dell’Unione Giorgio Manes, che si complimentato con il neo eletto senatore per il risultato raggiunto da tutto il Consiglio.

Ha preso la parola lo stesso sindaco-senatore, che come avvenuto anche a Montenero di Bisaccia il giorno prima, ha ringraziato tutti coloro che l’hanno votato, ricordando che sarà a completa disposizione e rimarcando che lui rimarrà sindaco di San Giacomo e sarà a disposizione per portare i problemi del Molise a Roma. Terminata questa fase, si è passati all’ordine del giorno con i due punti in programma. Ufficializzata la nuova composizione della delegazione di Petacciato: Roberto Di Pardo che entra di diritto come sindaco, il componente di maggioranza Gianpiero Lascelandà ricoprirà anche il ruolo di assessore all’Unione dei Comuni, il componente indicato dalla minoranza è Gianna Di Lena. Per quanto riguarda il bilancio consolidato, l’assise associativa degli enti locali bassomolisani ha preso atto di non avere l’obbligo del consolidamento del bilancio del Gal Innova Plus di Larino. Adempimenti mandati agli annali all’unanimità.

