Mancano i pediatri in Molise, stipulata convenzione con l'Asl Napoli 3

TERMOLI. Mancano i pediatri negli ospedali molisani e questa carenza mette ulteriormente a rischio anche la sopravvivenza dei Punti nascita, soprattutto quelli di Termoli e Isernia.

Già nello scorso fine settimana qualche criticità è emersa nuovamente, con personale medico che ha dovuto fare turni extra per non lasciare scoperto il reparto.

Tempo fa venne stipulata la convenzione con la sanità abruzzese, stavolta l’Asrem si rivolge a quella campana.

«l’Azienda, in considerazione della perdurante grave carenza di personale medico ospedaliero, specialista in Pediatria-Neonatologia, ha attivato tutte le previste procedure concorsuali (avvisi pubblici per il conferimento a tempo determinato, selezioni per conferimento incarichi libero professionali, concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato) per il reperimento di personale medico; le procedure concorsuali si sono rivelate infruttuose e, pertanto, non risolutive delle criticità, tuttora in atto, tali da assumere di conseguenza dimensioni di una vera emergenza; in considerazione della oggettiva difficoltà a reperire risorse umane, al fine di fronteggiare la gravissima carenza di Medici Specialisti in Pediatria-Neonatologia presso i Presidi Ospedalieri dell’ASReM, con note prot. n. 12813 del 02/02/2022 e n. 55873 del 25/05/2022, ha richiesto a diverse Aziende sanitarie limitrofe la disponibilità alla stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 117 del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019, per l’acquisto di prestazioni dirigenziali nelle discipline di pediatria/neonatologia, al fine di commisurare la disponibilità di medici specialisti all’effettivo fabbisogno di personale necessario ad assicurare gli standard ospedalieri;

Considerato che le suddette Aziende Sanitarie non hanno manifestato disponibilità alla stipula della convenzione per la disciplina di che trattasi;

VISTA la nota allegata prot. n. 58288 del 01/06/2022, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile f.f. della SC Pediatria e Neonatologia – Dr. Vincenzo Santillo -, nel rappresentare la persistente grave carenza di Medici specialisti in Pediatria nelle tre sedi ospedaliere di Campobasso, Termoli e Isernia, comunica di aver acquisito la disponibilità dei dirigenti medici pediatri della Asl Napoli 3 Sud ad effettuare le prestazioni ospedaliere considerate, presso l’ASReM;

RICHIAMATA la nota di riscontro prot. n. 60181 del 07/06/2022, con la quale si comunica la conferma di richiesta alla ASL Napoli 3 Sud di attivazione della convenzione, effettuata già con citata nota prot. n. 55873/2022;

VISTA la nota prot. n. 93060 del 08/09/2022, con la quale l’Azienda, in considerazione della perdurante grave carenza di personale medico ospedaliero ulteriormente aggravatasi a causa delle oggettive difficoltà a reperire risorse umane, ha, pertanto, reiterato all’A.S.L. Napoli 3 Sud – Regione Campania -, sede legale di Torre del Greco, la richiesta di stipula della convenzione per l’acquisto di prestazioni da parte di dirigenti medici specialisti in Pediatria, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019, al costo orario lordo omnicomprensivo di € 60,00 oltre IRAP;

CONSIDERATO che, con nota allegata prot. n. 102552 del 04/10/2022, l’A.S.L. Napoli 3 Sud ha comunicato l’adesione alla stipula di una convenzione di durata annuale per prestazioni di Pediatria, presso i Presidi Ospedalieri ASReM di Campobasso, Termoli e Isernia, e ha inviato lo schema di convenzione da cui si evince che le prestazioni sanitarie considerate saranno rese per 24 ore mensili da parte di ciascun Dirigente medico specialista in Pediatria, all’uopo individuati nella convenzione in numero di tre dalla Asl Napoli 3 Sud;

VALUTATA l’assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio

in violazione dell'art. 32 della Costituzione, e tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 della L. n. 161/2014 in materia di articolazione dell'orario di lavoro;

Per le motivazioni esposte in premessa, considerata l’assoluta urgenza di reperire medici specialisti in Pediatria per garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio in violazione dell'art. 32 della Costituzione, e tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 della L. n. 161/2014 in materia di articolazione dell'orario di lavoro,

Approvare l’allegato schema di convenzione con l’A.S.L. Napoli 3 Sud – Regione Campania - sede di Torre del Greco, con decorrenza annuale, per prestazioni specialistiche nella disciplina di Pediatria presso i Presidi Ospedalieri ASReM di Campobasso, Termoli e Isernia, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019, giusta nota di trasmissione prot. n. n. 102552 del 04/10/2022;

STIPULARE la convenzione con l’A.S.L. Napoli 3 Sud – Regione Campania -sede di Torre del Greco - per l’acquisto di prestazioni specialistiche nella disciplina di Pediatria presso i Presidi Ospedalieri ASReM di Campobasso, Termoli e Isernia, secondo il predetto schema;

DARE ATTO che:

le prestazioni di Pediatria, presso i Presidi Ospedalieri ASReM di Campobasso, Termoli e Isernia, saranno rese per 24 ore mensili a cura di ciascun Dirigente medico specialista in Pediatria, all’uopo individuati nella convenzione in numero di tre dalla Asl Napoli 3 Sud; la spesa lorda omnicomprensiva di € 60,00, oltre IRAP e rimborso spese viaggio, quale compenso orario da corrispondere all’A.S.L. Napoli 3 Sud, per l’acquisto delle attività di cui al presente atto, grava sulla parte corrente del bilancio dell’esercizio in cui ricadono gli oneri».

Il dottor Vincenzo Santillo dal Cardarelli, questo aveva richiesto già dal primo giugno scorso.

«Richiesta attivazione convenzione con l’ASL Napoli 3 Sud, per prestazioni pediatriche Premesso che persiste la gravissima carenza di Pediatri nelle 3 sedi di Campobasso, Termoli ed Isernia; a Campobasso non sta lavorando nessun medico strutturato; lavorano in attività libero professionale solo una dottoressa venezuelana e un’altra pediatra che effettua turni in attività libero-professionale con contratto Asrem, quando non lavora come sostituto di Pediatria di libera scelta.

Un’altra dottoressa a tempo indeterminato è in congedo per maternità; a Isernia dei 2 medici strutturati la Responsabile della Uos è in procinto di andare in pensione a settembre, avendo da smaltire tuttavia le ferie accumulate. Di fatto, da Luglio rimarrà un solo medico in servizio a Termoli c’è una dottoressa strutturata in servizio a tempo indeterminato, responsabile della Uos, un’altra è in congedo per maternità, un’altra infine effettua metà del servizio presso il consultorio; al concorso espletato in data 04/05/2022 hanno partecipato solo 3 specializzandi che non è detto che accettino l’incarico a tempo determinato in attesa di specializzarsi; stiamo utilizzando le prestazioni libero-professionali acquistate dalla Società “La Fenice” con elevati costi; la disponibilità verbale, dei medici dell’Ospedale di Castellamare (Asl Napoli 3 Sud) ad effettuare, in regime di convenzione, fino a 10 prestazioni pediatriche mensili da 12 ore presso l’Asrem si chiede di attivare prontamente la convenzione con la suddetta ASL Napoli 3».