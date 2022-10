Giornata mondiale per la salute mentale, l'impegno dell'Asrem

TERMOLI. In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale, che si celebra oggi, lunedì 10 ottobre, quest’anno il Dsm/d (Dipartimento salute mentale/dipendenze) e la Rete delle Associazioni per la tutela della salute mentale in Molise intendono onorare la ricorrenza attraverso una conferenza stampa che affronti con gli organi di informazione i temi della salute mentale, con uno sguardo rivolto sia alla realtà regionale che a quella nazionale: stato dell’arte, accessibilità dei Servizi, criticità, prospettive.

Si ritiene sia il modo migliore per offrire alla popolazione opportunità di conoscere il lavoro fatto da tecnici e istituzioni in favore della tutela della salute mentale. Così come è un intervento che DSM/D, Rete delle associazioni e organi di stampa attuerebbero ai fini del costante lavorio contro pregiudizi e stigma. Iniziative che saranno illustrate alle 11, nella sede distrettuale del Centro di salute mentale di via del Molinello.