“Dsa, i colori della dislessia: dai racconti di vita alle proposte didattiche”

L'intervista al relatore Filippo Barbera

TERMOLI. Dislessia e disturbi specifici dell’apprendimento sono un fenomeno in costante ascesa, segnale di un disagio diffuso, che attanaglia sempre più fette di chi è in età scolare. Per questa ragione, il Lions club Tifernus, presieduto da Francesco Cristaldi, ha portato dibattito e relatori di rilievo all’attenzione dei docenti dell’istituto comprensivo “Achille Pace”, nell’ambito del convegno sul tema “Dsa, i colori della dislessia: dai racconti di vita alle proposte didattiche”.

Presente anche l’assessore comunale alle Politiche sociali, Silvana Ciciola. Manifestazione che si è perfettamente inserita nel percorso avviato dalla dirigente scolastica Luana Occhionero, già qualche anno fa, ed è stato proposto dal club Lions Tifernus di Termoli che ne ha fatto il suo quarto service sul territorio.





Dopo i saluti introduttivi del presidente Cristaldi, ha preso la parola la dirigente Luana Occhionero, la quale ha anche esortato le famiglie a non aver timore di manifestare eventuali disagi riscontrati nei bimbi «la mano tesa delle famiglie incontra la mano tesa della scuola», dunque, ancora una volta quella necessaria indispensabile collaborazione in un clima di fiducia che deve animare i rapporti scuola-famiglia. L’iniziativa è stata moderata dalla socia Lions Graziella Vizzarri, operatrice sociale ed esperta del campo Dsa. A seguire, la psicologa Pasqualina Ritucci ha sviscerato tutti i sentimenti che un disturbo nell’apprendimento suscita e può suscitare in un bambino, dalla rabbia, alla delusione in sé stesso e delusione verso l’insegnante, all’impotenza.

A prendere la parola anche le docenti Debora Tambone e Maria Luisa Torzilli, che hanno indicato possibili soluzioni nelle tecniche di apprendimento attraverso strumenti compensativi e predisposizione di schede di percorso personalizzate.





Tema delicato e fortemente attuale quello dei Dsa, che non vanno affrontati come patologia perché non lo sono ma soltanto come un diverso modo dell’apprendimento, in cui non vi è una regola generalizzata e standardizzata nell’approccio al caso, ma metodi personalizzati attuati tramite l’osservazione e il feedback di verifica. Alla base, come precisato più volte da Filippo Barbera, docente Dsa specializzato in Psicopatologia dell’apprendimento e nel metodo Montessori, ospite speciale del convegno che in prima persona ha sperimentato il disagio vissuto a causa dei disturbi dell’apprendimento, deve esservi l’amore e l’attenzione.





Egli solo grazie all’amore di due grandi donne, la mamma e “Margherita” la sua maestra della scuola elementare è riuscito ad accettare ed affrontare quelle difficoltà che non lo hanno fatto sentire “diverso”. Il suo intervento è arrivato dritto al cuore, lanciando un invito volto all’utilizzazione di metodi che non si basino esclusivamente sullo svolgimento di programmi ma sulla realizzazione di un risultato: quello dell’apprendimento e dell’inclusione.

