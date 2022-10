Stellantis verso il rinnovo del contratto, delegati in missione a Roma

ROMA. Saranno oltre 500 i delegati di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e AqcfR provenienti da tutta Italia che lunedì 10 ottobre si ritroveranno a Roma, presso il Teatro Italia in via Bari 18, per l’Assemblea nazionale dei rappresentanti di Stellantis, CNHI, IVECO, Ferrari per la presentazione delle richieste unitarie per il rinnovo del Contratto Specifico di lavoro (CCSL) 2023-2026. All’incontro saranno presenti i Segretario generali della FIM Roberto Benaglia, della UILM Rocco Palombella, del Fismic Roberto Di Maulo, dell’Uglm Antonio Spera e dell’AQCFR Giovanni Serra; con loro anche i Segretari nazionali di Fim Ferdinando Uliano e della Uilm Gianluca Ficco. Presente anche Marco Laviano segretario Fim-Cisl Molise.

«10 ottobre 2022 a Roma l’appuntamento è importantissimo per i delegati FIM CISL del gruppo Stellantis, tra Abruzzo e Molise circa 60 i delegati di Termoli e di Atessa partecipi alla presentazione della piattaforma per il rinnovo del CCSL. Come Segretario e responsabile del nostro territorio- dichiara Marco Laviano segretario Fim-Cisl Molise- ci tenevo particolarmente che tutto il gruppo dirigente della FIM CISL del Molise e dello stabilimento di Rivolta de Re partecipasse attivamente all’assemblea dei delegati di Roma, e così è stato, segno di grande responsabilità verso le lavoratrici ed i lavoratori, con la chiara voglia di entrare ancora di più nelle specificità del contratto di lavoro che gestisce la nostra quotidianità nelle officine.

Il nostro futuro passa soprattutto attraverso le proposte della piattaforma unitaria che sarà presentata oggi.

Dal progetto Fabbrica Italia ad oggi di anni ne sono passati, così come i progetti di acquisizioni e di fusioni, oggi il gruppo Stellantis europeo nella mentalità mondiale nella gestione è candidato numero 1 nel prossimo futuro a diventare il primo colosso del settore automotive. Ma non dimentico i valori della nostra storia l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, è scritto nella nostra costituzione ma soprattutto è radicato nella la nostra cultura, il giorno di ogni lavoratore del nostro territorio è fatto di impegno dedizione e responsabilità.

Ho sempre ribadito con forza che oggi più che mai c’è bisogno di rimettere al centro del lavoro la persona ed il suo valore.

Arriverà il rinnovo sì o no e con quali condizioni? Non è possibile negare come molti degli elementi del nostro tanto discusso contratto hanno difatti negli anni migliorato gli ambienti di lavoro, attraverso anche quegli strumenti che una volta recepiti dalle maestranze e dall’azienda vanno a premiare il costante impegno nelle officine, sia in termini economici sia in termini di ambienti di lavoro (WCM). Un ambiente di lavoro deve essere prima di tutto sicuro e votato al miglioramento delle condizioni base, il benessere del lavoratore per le aziende è produttivo non deve essere solo sostenibile. Il ‘saving’ non può andare a discapito della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

In un periodo di forte recessione, con l’annosa questione del caro bollette e di un sempre più debole potere di acquisto ora più che mai bisogna lavorare affinché questo rinnovo impatti in maniera fortemente positiva sugli attuali salari con un immediato incremento base già dal 2023 pari all’attuale valore inflazionistico circa l’8,4%. In termini economici supportare e migliorare quanto più possibile i benefits ed il welfare aziendale.

Visto il processo di decarbonizzazione e gli impegni presi dal gruppo nei confronti dell’Europa con il processo di elettrificazione con il conseguente cambiamento del mondo del lavoro e delle nuove professionalità, prevedere fin da oggi nuovi inquadramenti professionali, nuove declaratorie e soprattutto potenziare il diritto alla formazione professionale.

Concetto di flessibilità, Part-Time, diritto allo studio e tanto altro su cui discutere nell’assemblea odierna.

