Focolaio Covid nell'Ortopedia del Cardarelli, 6 pazienti positivi: blocco dei ricoveri

CAMPOBASSO-TERMOLI. Dopo il San Timoteo di Termoli anche il Cardarelli è ridotto all’osso. Il reparto di Ortopedia e traumatologia, infatti, blocca temporaneamente i ricoveri e gli interventi chirurgici.

Come si legge dalla nota del primario Pancrazio La Floresta, «A causa dell’individuazione di sei pazienti positivi al Covid ricoverati presso l’Uoc Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, si dispone il temporaneo blocco dei ricoveri».

Già precedentemente, il reparto era rimasto senza personale ospedaliero, con un solo medico reperibile nelle ore notturne. Non era possibile assicurare i doppi turni di reperibilità notturna e festivi in maniera continuativa e per tutto il mese.

Il blocco prosegue, e da ieri il reparto si trova a dover fronteggiare le positività dell Covid.

«Focolaio Covid al Cardarelli nel reparto di ortopedia e traumatologia. Blocco ricoveri, tenendo conto che c'è anche quello già attivo per altri problemi a Termoli. Dove vanno i pazienti?» una domanda che sorge spontanee.