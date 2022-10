Vanessa Porreca: a vent'anni diventa la prima donna elettricista

TERMOLI. Alla scoperta delle nuove generazioni, un bell’incontro con Vanessa Porreca, la prima ragazza elettricista in città. Ha compiuto 20 anni lo scorso 14 giugno.

Proprio questa mattina noi di Termolionline abbiamo incontrato Vanessa Porreca, giovanissima, appena vent’anni e con un sogno nel cassetto che ha trovato poi la sua strada al di fuori dei confini territoriali. La scelta e quindi il bivio al terzo anno della scuola superiore e l’incertezza dell’indirizzo scolastico: percorso elettronico o chimico. Poi quasi casualmente la scelta dell’indirizzo elettronico, che l’ha portata nel 2021 a conseguire brillantemente il diploma di perito all'istituto Majorana di Termoli, col massimo dei voti.

L’unica ragazza della sua classe, che però con fierezza ribadisce quanto questa scelta le abbia aperto numerose porte in campo lavorativo. Molto soddisfatta, ma anche felice del suo lavoro che le permette non soltanto di rapportarsi con tanti colleghi, ma anche di imparare tutti i segreti che un mestiere come l’elettricista cela dentro di sé.

Attualmente lavora a Modena, in un cantiere in costruzione e si occupa del passaggio dei cavi, del montaggio delle macchine, del cablaggio e del montaggio dei quadri elettronici. Un curriculum ricco, quello di Vanessa, che ancora così in erba vanta anche un Erasmus all’estero, precisamente in Irlanda, dove ha avuto modo di imparare ed approfondire il mestiere, oltre che la lingua inglese.

Dopo il suo incarico attuale già intravede all’orizzonte nuove esperienze in campo lavorativo, perché la voglia di imparare e rapportarsi è tanta, così come la volontà di crescere dal punto di vista professionale. Perché Vanessa questo lavoro lo fa con passione e quindi –per quanto sia l’unica ad aver scelto questo percorso- ogni giorno, nonostante tutto, il suo lavoro si conferma in toto una certezza. La stessa certezza ad aver scelto un mestiere che la fa stare bene e che le dà felicità. Un messaggio chiaro quello di Vanessa, a tutti i ragazzi che scelgono ogni giorno un lavoro nuovo oppure un’opportunità universitaria dopo aver meditato tanto. Esiste il lavoro dei nostri sogni ed occorre guardarsi dentro per scoprirlo. Come avrebbe detto Confucio: “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita”.