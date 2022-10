Un solo medico in Ortopedia dalle 14.20 alle 8, non garantite emergenze-urgenze

TERMOLI. Un reparto tira l'altro nella sanità pubblica molisana. Di ieri la notizia del focolaio Covid nell'Ortopedia del Cardarelli, col blocco dei ricoveri (provvedimento datato 9 ottobre). Sempre ieri, diffusa anche la nota del primario di Ortopedia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, Giuseppe Gagliardi, che ha ribadito a vertici Asrem, 118, Pronto soccorso e direzione sanitaria del plesso di viale San Francesco l'impossibilità a garantire l'urgenza e l'emergenza sanitaria nelle ore pomeridiane e notturne, almeno fino al 16 ottobre, per la grave carenza di personale medico.

«Dal 10 al 16 ottobre sarà in servizio un solo medico nelle ore pomeridiane e notturne. In simili ipotesi, pertanto, le urgenze ed emergenze e le prestazioni di Pronto soccorso, dalle 14.20 alle 8 del mattino successivo dovranno essere affrontate dalla struttura ospedaliera più vicina, o Campobasso o nei casi più gravi Vasto».

Il problema ora è che il reparto del Cardarelli è in blocco per il focolaio Covid.

«In questa situazione, dunque, mi trovo nell'assoluta impossibilità da poter legittimamente assicurare la costituzione dell'equipe chirurgica per le emergenze-urgenze pomeridiane e notturne (orario 14.20-8).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, a tutela degli interessi dell'ente e dell'utenza, informo che a far data dal 10 ottobre con il personale medico dirigente in servizio potranno essere garantite esclusivamente le attività routinarie di reparto per i pazienti ricoverati, la sala operatoria, l'attività ambulatoriale compatibile, di settimana in settimana, con le sole risorse mediche disponibili. Non saranno garantite le urgenze-emergenze nell'orario 14.20-8. Per tali attività il medico in servizio garantirà l'assistenza con le modalità di volta in volta determinate dal responsabile dell'unità operativa, salvo diverse contro disposizioni scritte. Invito formalmente gli uffici in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, ad adottare immediatamente tutti gli atti necessari, declinando sin d'ora qualsiasi responsabilità, anche e non soltanto penale, per il caso in cui dalle circostanze sopra riportate possano verificarsi danni irreparabili all'utenza e ai pazienti in cura e, con essi, danni anche e non soltanto erariali a carico dell'amministrazione».