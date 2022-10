Dopo l'impresa di Guardialfiera #Plasticfree torna a impegnarsi sul territorio

GUARDIALFIERA. Domenica di riposo, quella del 9 ottobre, per i volontari dell’associazione #Plasticfree, che dopo aver ripulito la zona del lago di Guardialfiera, danno appuntamento ai cittadini matesini di Bojano.

Un’occasione per ribadire quanto fatto domenica scorsa. «Grazie a tutte le persone e alle varie associazioni regionali che hanno partecipato a questa giornata Nazionale della Plasticfree, che si è svolta sulle sponde del Lago di Guardialfiera», le parole del sindaco Vincenzo Tozzi.

Questo significa impegno e dedizione per l'ambiente. Se ci siamo riusciti è grazie al Comune di Guardialfiera, alle associazioni e volontari che hanno preso parte all'evento al Lago di Guardialfiera...

Grazie ancora e al prossimo evento del 16 ottobre a Bojano». L’evento lacustre era stato organizzato dal referente Giuseppe Fabbiano con Dorothy Albanese. All’opera il 2 ottobre oltre 50 volontari, capaci di raccogliere più di una tonnellata di rifiuti. Raduno alle 9 al bivio dell’ex ristorante “La cascina sul lago”.

Le associazioni presenti per il bene dell'ambiente che hanno collaborato al progetto sono l’associazione Teatrale Amatoriale "I Scapstrat", le Guardie Ecologiche, il Guardialfiera Calcio, l’vis Comunale di Guardialfiera, Società Nazionale Salvamento Molise, Raggruppamento Unità di Ricerca e Recupero RGPT Portocannone, Pro Loco Guardialfiera, Sud Servizi Generali. Proprio dal raggruppamento Rgpt “una squadra di nostri Volontari è stata impiegata per una delle iniziative che si stanno svolgendo su tutto il territorio nazionale di Plasticfree Ringraziamo Giuseppe Fabbiano, referente su Campobasso, per averci dato la possibilità di prendere parte a questo evento, a cui abbiamo aderito con molto piacere, un momento di aggregazione insieme ad altre Associazioni e Volontari di Plasticfree con l'obiettivo comune di rendere il mondo, anche con piccoli gesti, un posto migliore.

Un ringraziamento particolare va al sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi per l'ospitalità. Vi lasciamo qualche scatto della giornata, ringraziando uno dei nostri Piloti Uas (Droni), Michele Altobello, per le spettacolari immagini dell'evento». Il raccolto, per così dire, è stato vetro, plastica, seggioloni per euro, un albero di Natale, rifiuti Raee, persino una macchinetta del caffè, sedie, barattoli di salsa e cassette, autoradio, inerti e scarti edili e tanto altro ancora. «È la riprova che il territorio è maltrattato e ha bisogno di azioni concrete in sua difesa! Un grazie particolare va al sindaco Vincenzo Tozzi e all'amministrazione comunale di Guardialfiera per averci creduto e supportato. Grazie a tutti i partecipanti, alle associazioni che hanno partecipato e contribuito fattivamente alla buona riuscita del clean-up. Un grazie a Mery Dega per avermi coinvolto e aiutato con preziosi consigli e a Dorothy Albanese per l'importante collaborazione nella buona riuscita di questo mio primo evento», ha chiosato Giuseppe Fabbiano.

