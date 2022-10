Frati fuori dal convento, il comitato scrive a Papa Francesco

SERRACAPRIOLA. A seguito della nota diramata dal Ministro Provinciale Padre Maurizio Placentino, in data 1° ottobre 2022, il Comitato Pro Convento si rivolge alle alte cariche ecclesiastiche, nonché allo stesso Ministro Provinciale, per chiedere legittimamente quale sia la discriminante adottata per questa esclusione pastorale, mediante la sospensione dell’Eucaristia già dal 5 Ottobre 2022, nonostante la presenza, ancora ad oggi, del guardiano Padre Nicola Squarcella in convento.

Il Comitato Pro Convento, sempre trasparenti e in continua richiesta di dialogo in questa battaglia, rende nota una lettera inviata a: Sua Santità Papa Francesco; Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Checchinato; Ministro Generale OFM Cappuccini Padre Roberto Genuin; Ministro Provinciale OFM Cappuccini Padre Maurizio Placentino. Questo il testo della lettera: “Dal 5 Ottobre 2002, a seguito di una nota diramata dal Provinciale O.F.M. Cappuccini, Padre Maurizio Placentino, la scure inesorabile si è abbattuta sul Convento di Serracapriola, sospendendo la Celebrazione dell’Eucaristia e interrompendo una consuetudine di quasi 500 anni.

Non riusciamo a comprendere i motivi di tale esclusione pastorale, e pertanto chiediamo che vengano esposte delucidazioni in merito”. La lettera continua così: “Dopo esserci informati sembrerebbe che la soppressione delle celebrazioni, può essere effettuata a seguito di fatti gravi o ancora, quando si ha intenzione di modificare il luogo di culto, in altro, ad esempio un museo. Con i sensi della nostra profonda devozione, in unione di preghiera in Cristo Signore, attendiamo una Sua delucidazione in merito”. Il responsabile del Comitato Romeo Velotti, precisa: “Sarà nostra premura rendere pubbliche le risposte che riceveremo